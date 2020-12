Lindsay (15) mocht naar het EK kunstschaatsen, maar nu gaat dat niet door: 'Dan maar het WK'

Lindsay van Zundert na winst in Duitsland. vergroot

Dat Lindsay van Zundert uit Etten-Leur mee mag doen aan het EK kunstschaatsen haalde het sportnieuws in Nederland niet. De 15-jarige plaatste zich twee weken geleden in de spelonken van de Nederlandse sport voor het EK. En toen kwam donderdagavond het nieuws dat het EK in Zagreb niet doorgaat.

Het EK eind januari in Zagreb is afgelast omdat de Arena, die plaatst biedt aan meer 15.000 toeschouwers, vol staat met noodbedden voor de opvang van coronapatiënten in de Kroatische hoofdstad.

Het zou je eerste EK voor volwassenen worden, baal je erg?

"Het is heel jammer en natuurlijk baal ik. Je bereidt je voor om naar zulke grote wedstrijden te gaan. Maar ja, ik kan er niets aan veranderen en moet gewoon doorgaan. Dan maar trainen voor het WK."

Pardon, WK?

"Ja dat is reëel. Ik ben er 0,19 punt vanaf. Het klinkt als weinig en het is ook niet zoveel. Bij een sprong iets minder naar achteren landen en ik ben er."

OK, waar ga je dat doen?

"Ik ben nu in de Wit-Russische hoofdstad Minsk voor maar één doel: me op deze wedstrijd plaatsen voor het WK. De allerbeste Russen zijn er niet, maar het maakte me ook niet uit ik moet het toch zelf doen. "

"Natuurlijk ben ik getest op corona, al drie keer. Ik ga niet winkelen met mijn moeder die hier ook is, omdat het hier niet veilig is (red: er zijn daar volop demonstraties tegen president Loekasjeko). We zitten op onze hotelkamer, reizen naar de ijsbaan en schaatsen. Dat is alles wat we hier doen."

We spraken je vorig jaar omdat je in Etten-Leur met flessen langs de deur ging om zo geld in te zamelen voor een trainingskamp. Denk je daar nog wel eens aan?

"Soms zit ik in de auto en denk ik: daar liep ik met mijn lege flessen. Wel grappig. Ik ben blij dat dat niet meer hoeft."

Lindsay van Zundert. vergroot

Lindsay van Zundert reed op 29 november de beste wedstrijd van haar nog jonge carrière. Ze won een wedstrijd in Dortmund met de hoogste score van een Nederlandse ooit. Zelfs oud-kunstrijdster Joan Haanappel was ondersteboven van die prestatie. “Prachtig”, noemde ze het.

LEES OOK: Lindsay (14) belde stomtoevallig aan bij juiste deur en kan nu misschien naar Olympische Spelen

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.