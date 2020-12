'Spaarpotje is hard nodig in deze slechte tijden', cultuursector vraagt provincie niet te bezuinigen

Poppodium 013 in Tilburg (archieffoto: Gijs Franken). vergroot

Culturele instellingen in Brabant hebben vrijdag opnieuw een dringend beroep gedaan op de provincie om niet te bezuinigingen. Ze hebben het geld hard nodig om een spaarpotje te maken voor slechte tijden, zoals nu de coronacrisis.

Een tiental vertegenwoordigers uit de sector vertelde vrijdag aan leden van Provinciale Staten wat de coronacrisis voor hen betekent. Het ging vooral over de actualiteit, want donderdag maakte de provincie bekend dat de zogenoemde 'impulsgelden' van de provincie aan de cultuursector worden gehalveerd. Dat is geld voor kunstenaars in alle sectoren die zich daarmee kunnen ontwikkelen. Volgens de insprekers zijn dat vooral zzp’ers die programma’s maken waarmee de kunstsector zich uit de crisis kan werken.

Alle insprekers vroegen de Statenleden nu niet opeens het beleid te veranderen, maar de kunstinstellingen rust te gunnen.

“De kunstsector staat in de startblokken."

Willem Rutjens van coalitiepartij Forum voor Democratie wilde vooral weten waarom de cultuursector extra geld moet hebben. “Waarin onderscheidt de kunstsector zich van bijvoorbeeld de horeca die ook hard wordt getroffen”, vroeg Rutjens.

Teun van Irsel van Kunstloc legde hem uit dat kunstinstellingen, anders dan horecaondernemers, geen winst mogen maken. Daardoor hebben ze geen gelegenheid om vet op de botten te krijgen. “Het gaat niet om de vraag wie harder wordt getroffen. Onze uitgangspositie is zwakker omdat we geen weerstandsvermogen kunnen opbouwen. Als je het zo bekijkt kun je zeggen dat de cultuursector het hardst wordt getroffen”, stelt Van Irsel.

"Als de provincie niet bezuinigt, kunnen we verder."

Frans van Dooremalen van Brabant C (het investeringsfonds voor kunst- en cultuurprojecten in Brabant) zei het zo: “Wij willen dat kunstinstellingen streven naar goed ondernemerschap. Ze mogen tien procent van hun omzet gebruiken om te investeren. Als je meer overhoudt, moet je dat terugstorten naar de provincie. Als ze dat geld in een potje mogen storten voor tegenvallers zoals nu, dan zouden ze daarmee geholpen zijn.”

De Statenleden wilden ook weten waar de kunstensector staat aan het begin van het seizoen 2021/2022. Van Irsel van Kunstloc: “De kunstsector staat in de startblokken. Als de provincie niet bezuinigt, kunnen we verder. En als de impulsgelden gelijk blijven, levert dat ook weer extra rijksgeld op en kunnen we ons uit de crisis innoveren."

"De provincie moet helpen om de festivals weer op te starten, die zo belangrijk zijn voor Brabant.”

Frens Frijns, directeur van 013 Poppodium onderstreepte dat: “De festivals hebben veel mensen moeten ontslaan. De vraag is of we die mensen straks terug kunnen krijgen. Ik maak me sowieso grote zorgen over de festivals. Moeten ze voor de tweede keer cancelen? Hoe bouw je dan straks je merk weer op? De verzekeraars geven niet thuis. De provincie moet helpen om de festivals weer op te starten, die zo belangrijk zijn voor Brabant.”

Frijns zei dat een groot deel van de bezoekers van de festivals buitenlanders zijn. “Ze zijn dus ook van groot belang voor het toerisme in Brabant,” stelt de directeur van 013.

