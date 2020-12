Faillissement scheepswerf is definitief de schuld van gemeente Grave, nu de schadeclaim nog

De gemeente moet alsnog betalen (foto: archief). vergroot

De Hoge Raad heeft vrijdagochtend besloten dat de gemeente Grave toch echt aansprakelijk is voor het faillissement van een scheepswerf in 2012. Nu de uitspraak is gedaan moet het bedrag van de schadevergoeding nog worden bepaald.

In 2012 ging een scheepswerf in Grave failliet. Het bedrijf vindt dat het faillissement de schuld is van de gemeente, omdat er van hen geen grote schepen gebouwd mochten worden. Later kwam er alsnog toestemming, maar toen was het kwaad al geschied.

Tijdens een rechtszaak in 2016 werd door de rechter bepaald dat de gemeente niet aansprakelijk was voor het faillissement van de werf. Bij het hoger beroep in 2019 werd de gemeente wel aansprakelijk gesteld. Na die uitspraak besloot de gemeente in cassatie te gaan.

Advocaat Remco Michielsen is tevreden met de uitspraak en is druk bezig om vast te stellen welk bedrag de gemeente moet betalen. Hij verwacht dat de schadevergoeding rond de tien miljoen zal liggen. Samen met een expert doet hij onderzoek naar de gevolgen van het faillissement en alle kosten.

"De kosten die het bedrijf had tegenover de schuldeisers is makkelijk te berekenen, maar er zijn ook bedragen die moeilijker te berekenen zijn", vertelt Michielsen. "Toekomstige winsten bijvoorbeeld."

Toen het bedrijf failliet ging had het natuurlijk nog opdrachten en orders uitstaan. Die konden toen eensklaps niet meer doorgaan. Die misgelopen winst kan worden doorberekend in de schadevergoeding. "Hierbij moet je goed kijken naar hoever je daarin wil gaan. Je kunt dat doorrekenen voor vijf, tien of zelfs twintig jaar."

Wethouder Theo Lemmen van de gemeente Grave ziet dat juist anders. ''Het geldbedrag moet bestaan uit de schulden die het bedrijf heeft gemaakt. Die schulden zijn ongeveer twee miljoen euro. Meneer Michielsen haalt er veel andere kosten bij die je niet hoort mee te tellen.''

Ook al is nu besloten dat de gemeente aansprakelijk is, dat betekent niet dat het gedaan is met de zaak. ''Het zou sneller kunnen gaan als de gemeente tot een schikking wil komen'', zegt Michielsen. ''Maar voor alsnog heb ik niet de indruk gekregen dat ze daarvoor open staan.''

Volgens wethouder Lemmen wordt het moeilijk om tot een schikking te komen als de bedragen zo ver uit elkaar liggen. ''Je kan alleen praten over een schikking als je het snel eens kan worden over de verschillen. Dat is in deze situatie niet het geval.''

Beide partijen hebben contact met een expert die hun helpt in het onderzoek. Mochten het bedrijf en de gemeente het samen niet eens worden, zullen ze opnieuw naar de rechter moeten om een knoop door te hakken.



