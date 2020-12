Flatbewoners stomverbaasd na ontdekking drugslab: ‘Er gebeuren hier gekke dingen'

Politie voert spullen af uit het appartement. vergroot

De bewoners van de flat Moleneind in Tilburg zijn met stomheid geslagen. Donderdagavond werd er in een appartement in de flat namelijk een drugslab gevonden. “Ik heb nog nooit iets gezien, geroken of gehoord”, vertelt een bewoonster die flink geschrokken is.

Vrijdagochtend is het rustig bij de flat. Van de politie is geen spoor meer te bekennen. Het appartement waar het drugslab werd gevonden, is op de achtste verdieping. De galerij is ook rustig, er is niks te zien. Alleen op het raam van het appartement hangt een briefje van de politie. Of de bewoner zich wil melden op het politiebureau.

"Hij was heel vriendelijk en zei altijd hallo."

Een bewoonster die anoniem wil blijven kan niet geloven dat er in haar flat een drugslab zat. “Ik heb nooit iets van drugs gezien of gehoord. Ik zag wel regelmatig die man zelf. Hij was heel vriendelijk en zei altijd hallo. Soms was hij samen met een andere man.”

Een andere bewoonster weet te vertellen dat beide mannen de flat nog niet lang huurden. “Zeker nog geen jaar.”

In dit appartement vond de politie een drugslab vergroot

De bewoonster vertelt dat ze donderdagavond opeens de politie zag. Samen met haar buurvrouw is ze gaan kijken. “Toen zag ik dat ze heel grote kannen, emmers en zakken meenamen. In die kannen zat een vloeistof. Dat rook je ook in de lift, want daarmee bracht de politie alles naar benden.”

De bewoonster hoorde toen ook dat er drie kamers vol stonden met drugs. Er lag verder alleen een matras in het appartement. “Volgens mij woonden ze er maar heel minimaal.”

“Ik vind het vooral heel gek dat die mannen er heel normaal uitzagen."

Op dit moment voelt de bewoonster zich niet heel veilig meer. “Als er iets fout was gegaan dan zouden wij daar de dupe van zijn geweest. Ik heb het gevoel dat er hier gekke dingen gebeuren. Het is niet de eerste keer dat de politie hier komt. Ik wil liever verhuizen.”

De vrouw kan maar niet geloven dat het drugslab gevonden is. “Ik vind het vooral heel gek dat die mannen er heel normaal uitzagen. Ik had nooit verwacht dat ze dit verborgen hielden.”

De flat waar het drugslab gevonden werd. vergroot

