Boeren veroorzaken chaos met tractoren rond distributiecentrum van Jumbo

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Boeren demonstreren vrijdag bij het distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in Veghel. Met tientallen tractoren hebben de boeren zich verzameld bij het bedrijf aan De Amert. Alle uitgangen van het distributiecentrum zijn met tractoren geblokkeerd, wat tot een fikse chaos op het bedrijventerrein leidt.

Ron Vorstermans Geschreven door

Geen enkele vrachtwagen van Jumbo kan het terrein van Jumbo op of af. Daarom staan er ongeveer vijftig vrachtwagens van de supermarktketen geparkeerd in de bermen van de wegen op het industrieterrein. Verkeersregelaars van de gemeente Meierijstad proberen het verkeer in goede banen te leiden. Het doel is vooral om te zorgen dat de naastgelegen N279 geen hinder ondervindt van de demonstratie.

Boeren boos vanwege lage prijzen

De boeren hebben spandoeken opgehangen. Ze strijden voor een meer rechtvaardige afneemprijs van hun waren. Jumbo zou de boerengoederen te goedkoop verkopen. Van welke organisatie de boeren zijn, kon de politie niet zeggen. Eerder op de dag blokkeerden boeren ook de ingang van een distributiecentrum van Jumbo in Woerden (Utrecht).

De politie is met de demonstranten in gesprek. "Ze mogen hier even staan om hun punt te maken, maar op een gegeven moment moeten ze wel weg." Donderdag liep een ultimatum af van boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF). De actiegroep had geëist dat supermarkten 3 procent van hun omzet afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly. FDF was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

De demonstratie in Veghel verloopt rustig, aldus een woordvoerder van de politie.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Een van de boeren moest een uur rijden om in Veghel te komen. "We protesteren voor de lagere prijzen. Dat is echt hoofddoel." Op Facebook worden beelden gedeeld van de instroom van de boeren.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

vergroot

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.