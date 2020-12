PSV'er Jordan Teze geniet van zijn doorbraak, maar blijft realistisch: ‘Dit moet ik wel vasthouden’

Jordan Teze is dit seizoen doorgebroken bij PSV (foto: OrangePictures). vergroot

Jordan Teze beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij PSV. De 21-jarige verdediger die in Roosendaal opgroeide, is dit seizoen misschien wel de verrassing in het team van trainer Roger Schmidt. Teze is zelf ook wel verrast. “Als je dit een jaar geleden had gezegd, had ik je nooit geloofd.”

Teze is blij met hoe het is gegaan de afgelopen maanden. Na zijn doorbraak als centrale verdediger onder trainer Roger Schmidt, is Teze een vaste waarde in de basisopstelling van PSV. Mede door zijn goede ontwikkeling, beloonde PSV Teze kort geleden nog met een contractverlenging tot medio 2023.

“Of ik op een roze wolk leef?”, vraagt Teze zich lachend af. “Dat klinkt best heftig. Ik ben vooral heel blij met hoe het nu gaat. Dit is iets wat ik altijd al wilde en waar ik zeker de afgelopen twee à drie jaar hard voor heb gewerkt. Uiteindelijk is het me gelukt om door te breken, maar nu is het zaak om dit vol te houden. Zo realistisch moet ik wel zijn.”

"Ik heb een knop in mijn hoofd omgezet en ben er echt vol voor gegaan."

Al sinds 2007 loopt Teze rond op De Herdgang. Samen met onder meer Cody Gakpo en Armando Obispo doorliep Teze alle jeugdelftallen van de Eindhovense club. Jeugdtrainers zagen het elke keer in de jonge verdediger zitten, maar ze hadden wel het idee dat Teze er niet vol voor ging.

“Dat klopt ook wel een beetje”, geeft Teze toe. “Misschien dat ik het toen op 90 procent deed of zo. Maar vanaf de stap van de A1 naar het betaalde voetbal, voelde ik dat ik het zo niet ging redden. De trainingen met het eerste liepen niet zo lekker. Toen heb ik een knop in mijn hoofd omgezet en ben ik er echt vol voor gegaan. Ik ging keihard trainen. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten stond alles in het teken van voetbal en het uiteindelijke doel: basisspeler worden bij PSV. En dat is nu gelukt.”

Jordan Teze over het samenspelen met boezemvriend Cody Gakpo:

De stap naar het eerste is absoluut geen gemakkelijke, iets wat Teze dus ook zelf heeft ervaren. In die tijd hielpen onder meer André Ooijer (nu assistent van Schmidt), zijn familie en zijn zaakwaarnemer Teze om de focus vol op het voetbal te houden. “Zij hebben me echt goed geholpen. Je moet hard werken om iets te kunnen bereiken. Je kunt niet op je luie kont gaan zitten, maar er vol voor gaan.”

Teze merkt nu wel wat het is om profvoetballer te zijn. “Je merkt nu hoe erg je bezig moet zijn met je vak. Niet alleen op het veld, maar ook wat voeding en slaap betreft. Maar dat heb ik er graag voor over.”

"Ik ga voor het hoogst haalbare.”

Ook merkt Teze in zijn omgeving dat er wat is veranderd ten opzichte van vorig jaar. “Ik word wel wat meer herkend op straat, ja. Al is dat wel wat minder door de pandemie, want ik blijf veel binnen. Maar als ik word herkend, dan zie ik dat alleen maar als iets positiefs.”

Hoewel Teze nu een van zijn dromen in vervulling heeft zien gaan, wil de jonge verdediger alleen maar meer. Het Nederlands Elftal is iets wat hij nog lang niet uit zijn hoofd heeft gezet. “Oranje is zeker een optie. Al ben ik ook heel blij dat ik voor Jong Oranje mag spelen. Daar moet ik het, net als bij PSV gewoon goed doen en mezelf laten zien zodat ik in beeld kom voor het Nederlands Elftal. Ik ga voor het hoogst haalbare.”

