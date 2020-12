DJ La Fuente vervult laatste wens van ernstig zieke Melvin

Melvin Moust geniet van de kunsten van dj La Fuente. vergroot

DJ La Fuente heeft vrijdag in Club Sweet in Oosterhout een privéset gedraaid voor de zieke Melvin Moust. De befaamde Eindhovenaar vervulde hiermee de laatste wens van de 35-jarige muziekliefhebber die door Parkinsonisme niet lang meer heeft te leven.

Vanaf het moment dat Melvin door de ambulancebroeders op de brancard naar binnen werd gereden, ging het los. De line-up was er dan ook eentje op de vingers bij af te likken. Niet alleen La Fuente, maar ook de draaitalfelsterren Dyna en Diaz & Bruno waren van de partij.

Het idee voor de laatste wens komt van de zus van Melvin. Zij schakelde vervolgens de stichting Ambulance Wens in. Een schot in de roos, volgens vader Theo Moust. "Je kunt Melvin geen groter plezier doen", zo zegt hij. "Muziek is altijd alles in zijn leven geweest Hij is er gek mee, al van kinds af aan. Dit is voor ons heel emotioneel, maar het is geweldig."

"Melvin loopt op zijn laatste benen", vervolgt de vader van Melvin die hiervoor met zijn familie uit Maastricht is gekomen. "Hij heeft Parkinsonisme, dat is een agressieve vorm van de ziekte van Parkinson. Mensen met Parkinson krijgen medicijnen, maar bij Melvin helpen die niet. Zijn spieren verdwijnen. Zo krijgt hij steeds meer problemen met eten en praten, want de ziekte slaat ook op zijn keelspieren."

"Je hebt van die optredens waar je meteen ja tegen zegt.."

Melvin is daarom soms moeilijk te verstaan. Maar gelukkig hoeft er bij muziek niet gesproken te worden. Het is goed om te zien dat de dj's alles uit de kast trekken om Melvin een leuke tijd bezorgen.

"Je hebt van die optredens waarbij je geen seconde hoeft na te denken om daar ja tegen te zeggen", zo zegt Job Smeltzer alias La Fuente. "Dit is er zo eentje. Het is heel mooi, al is dat wat dubbel. Je ziet dat hij het leuk vindt en enthousiast is. En ook aan de mensen om hem heen is te zien dat ze het mooi vinden. Ik kan me voorstellen dat ze dit nog mee willen maken."

Hoewel Melvin uit Maastricht komt, wordt het muziekfeestje in Club Sweet in Oosterhout gehouden. Eigenaar Farid werd namelijk via een vriendin geattendeerd op de oproep van de stichting Ambulance Wens en kon die niet laten lopen. Nadat hij van de gemeente toestemming kreeg om even 'open' te mogen in coronatijd, regelde hij ook meteen even de dj's. "Het is gewoon heel leuk om hem te zien genieten", zegt Farid.

