Saskia was fan van Bassie en Kloontje en nu laat ze zelf als clown mensen met een beperking lachen

De bewoners van zorginstelling Sovak in Terheijden zien clown Sis en clown Judels in de verte al aankomen. Het is voor hun een welkome afwisseling in deze saaie coronatijd. Zeker nu er iemand in huis positief getest is, want niemand mag nu nog naar buiten. De clowns proberen vanuit de tuin een lach op de gezichten van de bewoners met een (verstandelijke) beperking te toveren.

Saskia Kruis-van Merrienboer uit Etten-Leur is dramatherapeute en ze volgt de clownsopleiding in Utrecht. Vorige maand richtte ze de Stichting Clown Sis op. "Eigenlijk trok het mij altijd al wel. Ik was vroeger fan van clown Bassie en van Kloontje het Reuzenkind. Ik wilde mij daar graag verder in verdiepen en zit nu in het tweede jaar van de clownsopleiding."

Clown word je niet zomaar: "Het is echt een vak. Mensen denken wel eens dat iedereen lollig kan doen door een clownsneus op te zetten, maar het is echt maatwerk. Goed kijken en goed afstemmen met wie je contact maakt."

"Als je clown speelt, neem je ook heel veel van jezelf mee."

Stichting Clown Sis wil afleiding, plezier en ontspanning bieden aan zieke kinderen, mensen met een beperking en zorgbehoevende ouderen. Het loopt inmiddels storm met de aanvragen: "Ik ben al op zo'n vijftig plekken in West-Brabant geweest. Vaak met collega-clown Judels uit Breda.”

Clowns Sis en Judels vermaken bewoners van woongemeenschap Sovak in Terheijden.

"Een studiegenoot bedacht de Cleaning Clowns waarbij een clown voor het raam contact maakt. In die periode zaten veel mensen noodgedwongen thuis door corona. Ik wilde nog vaker op pad als clown om mensen te laten lachen. Door deze stichting, donateurs en sponsors hoeven we daar geen geld voor te vragen."

Saskia haalt ook zelf veel uit het werk dat ze doet. "Het is ontzettend mooi en dankbaar werk om te mogen doen, waarbij er soms heel speciale momentjes ontstaan. Daar word ik zelf ook blij van."

"Als je clown speelt, neem je ook heel veel van jezelf mee. Je wilt het zo echt mogelijk laten zijn. Echt contact maken vanuit jezelf. En ik word zelf ook geraakt door wat er dan bij de ander gebeurt. Ja, het is gewoon een prachtig vak."

