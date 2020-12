Man met 800 kilo illegaal vuurwerk in zijn berging meldt zich bij de politie

Een 31-jarige man uit Geldrop heeft zich bij de politie gemeld nadat de politie achthonderd kilo vuurwerk in zijn berging had gevonden. De man wordt verdacht van het bezit van illegaal vuurwerk en vuurwerkhandel.

De verdachte is inmiddels voorgeleid. Het is niet duidelijk of de man nog in de cel zit of dat hij zijn proces thuis mag afwachten.