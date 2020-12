FC Den Bosch hard onderuit in Volendam, TOP Oss zet goede lijn voort

Kyvon Leidsman (nr. 12) viert zijn doelpunt tegen Jong PSV (Foto: Orange Pictures). vergroot

FC Den Bosch is vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie tegen een flinke nederlaag aangelopen. De Bosschenaren verloren met maar liefst 6-0 van FC Volendam. TOP Oss zet de goede lijn van de afgelopen weken voort. De ploeg van trainer Klaas Wels was met 3-2 te sterk voor Jong PSV.

FC Den Bosch had een zware avond tegen het sterke FC Volendam. Bij de rust keken de Bosschenaren al tegen een 2-0 achterstand aan. Samuele Mulattieri, huurling van Internazionale, en Nick Doodeman scoorden voor de thuisploeg.

Een kwartier na rust was het opnieuw Doodeman die doel trof voor de Volendammers. In de laatste tien minuten was het open huis bij FC Den Bosch. Door doelpunten van Dyllandro Panka, Jari Vlak en Mickey van de Ven stond er een eindstand van 6-0 op het scorebord. FC Den Bosch staat op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

TOP Oss - Jong PSV 3-2

TOP Oss kwam tegen Jong PSV terug van een achterstand en won met 3-2. Fodé Fofana zette de ploeg uit Eindhoven op voorsprong. Door goals van Kyvon Leidsman, Rick Stuy van den Herik en Lion Kaak nam Oss de leiding over. Kristofer Kristinsson bepaalde de einduitslag op 3-2.

TOP Oss is de laatste vier wedstrijden ongeslagen. De Ossenaren speelden twee keer gelijk en wisten twee wedstrijden in winst om te zetten.

