Klimaatactivisten van Extinction Rebellion demonstreren in Breda, twee leden werden aangehouden

Leden van klimaatgroep Extinction Rebellion demonstreerden zaterdagmiddag in Breda. Twee leden van de actiegroep werden door de politie aangehouden

De demonstratie ging om één uur 's middags van start. De dertig demonstranten liepen langzaam van het station naar het Chasséveld. Onderweg blokkeerden ze een aantal wegen en kruispunten.

Eigenlijk had de groep alleen een vergunning om te demonstreren op het Chasséveld. Omdat de groep zich daar niet aan hield en wegen versperden, heeft de politie mensen aangehouden. Wel hielen alle actievoerders zich strikt aan de coronaregels.

Doel

''De overheid moet iets veranderen en luisteren naar de burgers'', vertelde een van de demonstranten aan een verslaggever van Omroep Brabant. ''De regering staat te ver van de burgers af. We versperren hier de weg omdat we denken dat het enige manier is waardoor mensen naar ons gaan luisteren.''

De groep bleef steeds een paar minuten staan voor een kruispunt, om daarna door te trekken naar het volgende punt. Rond twee uur kwamen de demonstranten aan op het Chasséveld. Daar hield iemand een korte toespraak. ''We maken ons grote zorgen over de smelting van de ijskappen, het uitsterven van allerlei diersoorten en de extreme weersomstandigheden wereldwijd'', werd omgeroepen. ''Als we niets doen overstroomd ons land en ontstaan voedseltekorten. De overheid moet echt ingrijpen.''

Regels

De groep ging van het Chasséveld weer via dezelfde route terug richting het station. Van de politie moesten ze wel hun vlaggen inleveren en in hoger tempo lopen dan op de heenweg. Als de demonstranten zich niet aan deze regels hielden, konden ze allemaal worden opgepakt. Op de vraag waarom de actiegroep zich niet hield aan de afgesproken plek om te demonstreren reageert een van de actievoerders laconiek. ''Wij willen gehoord worden en op het Chasséveld zijn weinig mensen. We willen naar plekken waar we meer mensen kunnen bereiken.''

Sommige leden zeiden het niet erg te vinden om gearresteerd te worden. ''Ik sta hier ook niet om netjes te zijn'', zei een iemand. Ondanks die geluiden besloten de actievoerders zich als één groep aan de regels van de politie te houden.

Extinction Rebellion

De leden van Extinction Rebellion strijden voor een beter klimaat. De organisatie heeft niet alleen leden in Nederland, maar verspreid over de hele wereld telt de actiegroep duizenden leden in zo'n 75 landen.

Tip ons!

