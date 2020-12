Vriendinnen verrassen honderd kankerpatiënten met cadeautjes: 'Soms vloeien er tranen'

vergroot

Vier vriendinnen uit Someren zijn druk bezig met het bezoeken van kankerpatiënten in Brabant. In deze al moeilijke tijden brengen ze samengestelde verrassingspakketten rond om de eenzaamheid en somberheid te bestrijden. "Dan vloeien soms de tranen over de wangen", zegt Loes van Diepen.

De vriendinnen Loes, Dorien, Jessica en Patricia zijn zaterdagmorgen net in Boxmeer geweest en reizen alweer door naar Bakel. Honderd adressen gaan ze af om de cadeautjes te brengen en een kort praatje te maken.

"Met onze stichting Vier het Leven zetten we ons al in voor kankerpatiënten, maar dit jaar maakt het leven met de ziekte het extra zwaar. Als patiënt met kwetsbare gezondheid kun je weinig het huis uit waardoor eenzaamheid toeneemt. We merken dat zo'n klein bezoekje en cadeautje al veel kan betekenen."

Een tas met allerlei leuke lokale producten uit Someren moet hen een steuntje in de rug geven. "Met een puzzelboekje van de boekwinkel, een badbruisbal van de cadeauwinkel en een fles wijn van de lokale slijterij. Op deze manier willen we de ondernemers uit het dorp ook steunen."

Het geld voor de cadeaus komt gedeeltelijk van een schenking van een verzekeringsmaatschappij. Het overige geld wonnen de vriendinnen tijdens een bingo voor goede doelen.

Een van de redenen waarom de vier zich inzetten voor kankerpatiënten is dat Patricia zelf werd getroffen door de ziekte. "Positiviteit voor patiënten, maar zeker ook voor familie en vrienden eromheen, is zeer belangrijk. Op korte termijn willen we een kinderboek uitbrengen voor kinderen die een ouder met kanker hebben. Dat kan hen helpen om de situatie beter begrijpen."

vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.