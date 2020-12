Zorgmedewerkers krijgen een hightea-box: 'Ik voel me zo wel extra gewaardeerd'

Zorgmedewerkers krijgen een gratis hightea-box. vergroot

Honderden zorgmedewerkers in Tilburg zijn zaterdagmiddag verrast met een hightea-box. Burgerinitiatief WeCareNL heeft 21 horecazaken bijeengeroepen om deze samen te stellen. De actie moet de Tilburgers een hart onder de riem steken. "Heel mooi om te merken hoe blij het mensen maakt", zegt initiatiefnemer Jordy Sweep.

Bij 400 Tilburgers gaat zaterdagmiddag de bel. Sommigen weten ervan, maar voor anderen is het nog een verrassing. Naast de zorgmedewerkers, krijgen namelijk ook vijftig zogenoemde corona-helden een pakket. "Dat zijn mensen die door anderen zijn genomineerd, omdat ze vanwege allerlei redenen een pakket verdienen", vertelt Sweep.

De zorgmedewerkers reageren enthousiast op de pakketten. "Ik voel me zo wel een beetje extra gewaardeerd ja. Het is nu in de tweede golf weer heftig in de ouderenzorg, dus zoiets is wel even fijn", vertelt een van de Tilburgers die zaterdag een pakket in ontvangst neemt.

De horecaondernemers brengen zaterdag zelf de boxen rond bij mensen in de stad. Zo gaat Grand Café Puur van Hotel Mercure langs veertig adressen. "We zijn benaderd door WeCareNL en vonden het een mooi initiatief. Het is fijn om te kunnen helpen. Het personeel is lekker bezig en we kunnen de inkomsten wel gebruiken", vertelt restaurantmanager Mandy Princen. De pakketten zitten vol met lekkere (veelal zoete) hightea-hapjes, thee en een soepje.

"We wilden net voor de kerst nog een mooie actie doen. Dus daarom hebben we de [email protected] bedacht", zegt Sweep. De boxen moeten zorgen voor wat gezelligheid en verlichting in deze donkere tijden. Niet alleen voor de zorgmedewerkers, maar ook voor de horeca. "Want voor de horeca is er nog nauwelijks licht aan het einde van de tunnel."

Hij zamelde geld in, benaderde 21 Tilburgse horecabedrijven en vroeg of ze mee wilden doen aan de actie. De horecabedrijven krijgen betaald voor de boxen dankzij de inzameling. Voor het zorgpersoneel is de verrassing uiteraard gratis.

Dit is niet de eerste keer dat Sweep een actie voor de zorgmedewerkers en horecapersoneel organiseert. "Met WeCareNL hadden we tijdens de eerste lockdown al geld ingezameld voor de horeca en zorg. Mensen konden horecabonnen kopen en geven aan mensen in de zorg."

Sweep is ontzettend blij met het verloop van zijn initiatief. "Het was veel werk, maar het is echt tof om te mogen doen. Ik ben heel blij met het resultaat. Je merkt ook dat mensen het leuk vinden: ze zijn heel benieuwd van welke zaak ze een box krijgen en wat erin zit", zegt Sweep.

