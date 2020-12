RKC snijdt zichzelf in de vingers met nederlaag in en tegen Groningen

Groningen - RKC Bakari vergroot

RKC heeft geen punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. In de Euroborg gingen de Waalwijkers met 2-0 onderuit. Wat viel er op in De Groene Kathedraal?

1. Controle RKC

RKC had de eerste helft in en tegen Groningen onder controle. De uitploeg kreeg de beste kansen en kwam nauwelijks in de problemen. De spits van FC Groningen, Jorgen Strand Larsen, werd niet bereikt en doelman Kostas Lamprou werd geen één keer getest door de Trots van het Noorden.

RKC stond daarentegen goed georganiseerd en wist met vlagen goed voetbal te spelen. Het werd dan ook gevaarlijk via Stokkers die een bal voorlangs schoot en Melle Meulensteen die uit een corner doelman Sergio Padt moest dwingen tot een redding. Als de thuisploeg de bal had zakte het elftal niet te diep in en zette het FC Groningen vast op eigen helft. Met name de buitenspelers van RKC waren hierin belangrijk. Zowel Ola John als Cyril Ngonge waren bewust van hun verdedigende plicht en kregen in aanvallend opzicht veel ruimte.

2. Kantelpunt

Net na rust wisselde Groningen-trainer Danny Buijs twee keer. Waar in de eerste helft werd gespeeld in een 3-5-2-systeem, speelde de thuisploeg in de tweede helft in een 4-3-3-systeem. Het bleek een gouden zet van de trainer. De Noordelingen kwamen beter uit de kleedkamer en waren bij de eerste kans gelijk trefzeker.

Waar in de eerste helft Larsen niet werd gevonden, werd hij dat vlak na rust wel. De spits wist de bal keurig klaar te leggen voor Ahmed El Messaoudi die de bal geplaatst achter Lamprou schoot.

RKC had het eerste kwartier na rust duidelijk geen antwoord op de wisselingen van Buijs. Vooral het opvangen van El Messaoudi was een probleem. In de eerste helft zat Anas Tahiri de middenvelder constant op zijn lippen. In de tweede helft schoof de middenvelder van Groningen meer naar voren en kreeg hij een vrijere rol. Iets waar RKC zeker in de openingsfase van de tweede helft geen grip op had.

3. Foute terugspeelbal

Een kwartier voor tijd werd de wedstrijd door FC Groningen beslist. Het was Said Bakari die de tegengoal inluidde met een te korte terugspeelbal. In eerste instantie onderschept de rechtsback goed de bal, maar de pass die daarop volgde was te kort voor doelman Lamprou. De keeper kreeg er nog wel een voet tegenaan maar Daniël van Kaam was alert en blokte de bal. Daarna kon de Groningse middenvelder de bal binnenschuiven in een leeg goal.

Het is een smet op het seizoen van Bakari. De rechtsback is dit jaar een betrouwbare kracht bij RKC en mag wekelijks rekenen op een basisplaats. Een fout als vandaag was knullig maar mag niet wegnemen dat hij een prima verdediger is voor de Brabanders.

4. Zure nederlaag

De overwinning van FC Groningen was zeker niet terecht te noemen. Vooral op basis van de eerste helft had RKC meer verdiend. Uiteindelijk doen de wisselingen bij Groningen en een individuele fout de Waalwijkers de das om.

RKC dient in het vervolg volwassener te zijn en te worden. Het kwartier na rust waarin de thuisploeg een ander systeem speelde kwam de ploeg van trainer Fred Grim niet meer te boven.

Toch zijn er genoeg positieve punten mee te nemen uit het Noorden. RKC wist goed weerstand te bieden tegen de nummer zes van de Eredivisie. In dit soort wedstrijden is het voor de Brabanders zaak de spaarzame kansen te benutten en geen cadeautjes weg te geven. Dat werd zaterdag niet gedaan en dus snijdt RKC zichzelf in de vingers.



