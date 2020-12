Mathieu van der Poel keert met een zege terug als veldrijder

Archieffoto: Orange Pictures. vergroot

Mathieu van der Poel heeft zijn rentree als veldrijder opgeluisterd met een zege. De drievoudig wereldkampioen schreef de Scheldecross in Antwerpen met overmacht op zijn naam.

ANP Geschreven door

Van der Poel vertelde vlak voor de start dat hij na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen slechts drie of vier keer had getraind in het veld. Zijn concurrenten hebben al enkele wedstrijden in de benen. Toch moesten ze de Nederlandse alleskunner op een fiets al na acht minuten laten gaan.

De 25-jarige Van der Poel nam al snel een voorsprong van twaalf seconden, maar werd na een valpartij in de vierde ronde achterhaald door Eli Iserbyt. Van der Poel en Iserbyt reden even samen, totdat de Belg in de slotfase van de zevende en voorlaatste ronde het antwoord schuldig moest blijven op een demarrage van de Nederlander, die de Scheldecross voor de vijfde keer won.

Drie kilo afgevallen

Iserbyt werd tweede op zes seconden en houdt de leiding in het klassement van de X02-trofee. De Brit Thomas Pidcock werd derde op 27 seconden. Van der Poel had zichzelf een beetje verbaasd, zo vertelde hij aan de finish. "Het ging beter dan verwacht, maar ik maakte wel een foutje in het zand", doelde hij op zijn valpartij. "Maar ik voelde me goed en voelde dat ik nog veel aan overschot had. Ik moest wel alles op alles zetten om Eli te lossen. Dat had ik ook wel verwacht", aldus de winnaar die na zijn winst in de Ronde van Vlaanderen nog eens drie kilo is afgevallen.

Zwaar parcours

Wout van Aert liet de Scheldecross lopen. De grootste concurrent van Van der Poel voor de wereldtitel verschijnt voorlopig ook nog niet wekelijks aan de start van een veldrit. Zoals het er nu naar uitziet treffen beide toppers elkaar op 23 december tijdens een wedstrijd in Herentals voor het eerst. Van der Poel komt zondag alweer in actie in Gavere. "Dat is een zwaar parcours, dan krijg ik waarschijnlijk met Toon Aerts te maken", voorspelde hij.

Van der Poel heeft dit seizoen niet de ambitie om klassementen te winnen. Daarvoor rijdt hij te weinig wedstrijden. Hij wil wel kampioenschappen vieren. Op 31 januari moet hij top zijn, als in Oostende het WK wordt verreden.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.