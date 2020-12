FC Eindhoven zet laagvlieger MVV Maastricht eenvoudig opzij

FC Eindhoven had zaterdagavond weinig moeite met laagvlieger MVV. De ploeg van Ernie Brandts won de wedstrijd eenvoudig met 4-0. MVV zakt door de nederlaag naar de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

De ploeg uit Maastricht begon nog wel fel aan de wedstrijd en kreeg al snel een kans om de score te openen. Daarna nam FC Eindhoven het initiatief over. Dat resulteerde in de 28e minuut in de openingstreffer. Iker Pozo scoorde uit een voorzet van Lorenzo van Kleef, 1-0.

Enkele minuten later was het wel raak. Invaller Pieter Bogaers tikte de tweede treffer voor FC Eindhoven binnen. Vervolgens kopte Jort van der Sande via de paal de 3-0 op het scorebord. In de slotminuut van de wedstrijd maakte Hugo Botermans de vierde treffer voor de Eindhovenaren.