Auto rijdt met hoge snelheid tegen boom, bestuurder naar het ziekenhuis

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Een automobilist is zaterdagavond rond tien uur met hoge snelheid tegen een boom gereden op de Oirschotseweg in Best. De man, een maaltijdbezorger, moest door de brandweer uit de auto worden gehaald en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Voordat de auto tegen een boom tot stilstand kwam, reed de bezorger door een hek. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. De verwondingen van de man zijn eveneens nog onduidelijk. Er werd een traumahelikopter oproepen.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

