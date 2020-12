Grootste sterrenregen van het jaar, maar wat gaan we daar van zien?

Archieffoto: Erwin Kooij vergroot

Vannacht valt de grootste sterrenregen van het jaar, maar zoals helaas wel vaker het geval is, is die amper te zien vanwege de bewolking en neerslag die verwacht wordt.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

"Het ziet er slecht uit", vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. "Misschien dat mensen in het oosten van de provincie in de vroege avond kans hebben om wat vallende sterren te zien, maar ik denk dat de bewolking en regen ervoor zorgen dat het een beetje aan ons voorbij gaat."

Mocht je tot de gelukkigen horen die vanavond en vannacht toch nog wat vallende sterren kunnen zien, dan moet je letten op lichtspoortjes laag aan de hemel, afhankelijk van het tijdstip, want ze zullen steeds hoger verschijnen.

Geminiden

Vanavond gaat het om een sterrenregen van de Geminiden, die komen uit het sterrenbeeld Gemini, oftewel Tweeling. Vanavond om acht uur zullen er zo'n 26 per uur vallen, is de verwachting. Op het hoogtepunt in het eerste deel van de nacht zullen dat er meer dan honderd per uur zijn.

Vallende sterren kunnen er verschillend uitzien. Dat is afhankelijk van het bronmateriaal, dus waar ze van gemaakt zijn, en de snelheid waarmee ze bewegen. Door verschillen in het bronmateriaal zal er een andere chemische reactie plaatsvinden als ze de atmosfeer binnendringen en verbranden. Soms zijn ze dan wat gelig of juist rood van kleur. Deze vallende sterren, de Geminiden, zullen een helder lichtspoor achter zich laten zien. Als ze zich in een kleine opklaring überhaupt laten zien.

Toch iets bijzonders te zien

Maar niet getreurd, want er is meer te zien aan de sterrenhemel deze periode. Zo is er op 21 en 22 december een zeldzaamheid te zien, want dan staan Saturnus en Jupiter zo dicht bij elkaar, dat het lijkt alsof ze elkaar raken. En dat is met het blote oog te zien.

"Jupiter doet 12 jaar over een rondje om de zon," vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza, "en Saturnus bijna 30 jaar. Dat betekent dat ze elkaar eens in de twintig jaar tegenkomen. Maar zo dichtbij als nu is alweer even geleden, dat was namelijk in 1623." Dus wil je iets bijzonders zien aan de sterrenhemel en is het vanavond te bewolkt dan heb je volgende week nog een kans als de twee reuzenplaneten elkaar bijna 'aanraken'.

