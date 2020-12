Nieuw dieptepunt voor Willem II: kansloze nederlaag in eigen huis tegen Sparta

Ongeloof op de gezichten bij de snelle treffer van Sparta (foto: OrangePictures). vergroot

De opdracht na de interlandbreak was op papier heel simpel. Uit de eerste vier duels moesten eigenlijk minimaal negen punten gepakt worden. Na het duel met Sparta zijn het er niet meer dan drie geworden. In eigen huis speelde Willem II enorm zwak en ging het met 1-3 onderuit. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion?

1. Dramatisch voetbal

Na een hele slechte wedstrijd tegen FC Groningen ging het tegen Fortuna Sittard iets beter. Niet qua resultaat, wel als je kijkt naar het spel. Thuis tegen Sparta was het weer slecht. Heel slecht. De spaarzame keren dat de ploeg van trainer Adrie Koster richting het doel van de tegenstander ging, was het enorm slordig.

In balbezit had Willem II eigenlijk geen idee wat het moest doen, terwijl het zonder bal ook niet de absolute wil had om er alles aan te doen die bal zo snel mogelijk weer in bezit te hebben. 'Je moet het gras opvreten' is een opmerking die je vaak hoort in het voetbal, maar daar was bij Willem II niets van te zien. Het voetbal was tam, nonchalant en fantasieloos.

2. Freek Heerkens

Voor het eerst dit seizoen stond Freek Heerkens in de basis bij een competitiewedstrijd. Vorige week viel hij als linksback in tegen Fortuna Sittard. Nu begon hij als centrale verdediger. Na het geblesseerd uitvallen van Jordens Peters schoof hij door naar het middenveld, om na de rust als rechtsback te spelen.

Heerkens werd gebruikt als joker. Opvallend was het dan ook dat hij eigenlijk de enige Willem II-speler was die een voldoende wist te halen tegen Sparta. Hij deed er in ieder geval alles aan om zijn ploeggenoten op de juiste plek te zetten en te motiveren, maar ook voor hem was er geen redden aan.

3. Mike Trésor

Symbool voor het verschil tussen dit dramatische seizoen en de zo succesvolle vorige jaargang is Mike Trésor. De aanvallend ingestelde middenvelder was vorig seizoen het creatieve brein van de Tricolores. Hij speelde zich in de kijker van veel clubs en werd in verband gebracht met een transfer. Hij bleef in Tilburg, maar zijn vorm is verdwenen.

Heel af en toe zie je zijn voetbalklasse bij een aanname of passeerbeweging, maar het is echt sporadisch. Passes komen niet aan, vrije trappen vliegen hoog over het doel of zijn te zacht en trucjes lukken niet. Waar zijn nonchalante manier van voetballen vorig jaar bij goede prestaties juist positief was, wekt het nu irritatie op bij supporters én ploeggenoten.

De jonge Belg is zich bewust van het risico in zijn spel, hij is er ook mee bezig geeft hij zelf aan.

4. Doelpunt Wriedt

De verwachtingen zijn hoog rondom Kwasi Wriedt. De spits kreeg voor de tweede keer speelminuten in de competitie. Net als vorige week in Sittard kwam hij na rust meteen in het veld. Veel kansen kreeg hij niet, toch wist hij zijn naam op het scorebord te zetten.

De spits maakte in blessuretijd de eretreffer voor Willem II. Daarmee was er een heel klein lichtpuntje, met Wriedt heeft Willem II een echte doelpuntenmaker in huis. En dat is nodig, want zijn doelpunt was pas de twaalfde competitietreffer voor Willem II dit seizoen.

