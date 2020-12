Bisschop De Korte in kersttoespraak: 'Coronavirus zorgt voor angst en verharding'

Bisschop Gerard de Korte (archieffoto) vergroot

Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch roept in zijn kersttoespraak op tot saamhorigheid en verdraagzaamheid. "Dit jaar vieren wij het geboortefeest van de Heer in bijzondere omstandigheden", zei hij tijdens het kerstconcert van de Schola Cantorum in de Sint-Janskathedraal.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Het coronavirus zorgt voor angst en maatschappelijke verharding. De Korte vraagt daarom de medemens met fatsoen en hoffelijkheid tegemoet te treden. "Jezus zegt in het Evangelie belangrijke dingen: Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult gij niet veroordeeld worden. Spreekt vrij en gij zult vrijgesproken worden. De maat die gij gebruikt zal ook voor u gebruikt worden."

De bisschop gaat in zijn toespraak in op de situatie rond de presidentsverkiezingen in Amerika, de onthoofding van een leraar vanwege het tonen van een spotprent in Frankrijk, de angst voor moslims in Hongarije en de angst voor migranten in Nederland.

"Angst kan leiden tot onverdraagzaamheid en racisme."

"Angst kan leiden tot onverdraagzaamheid en racisme. Zo verdort onze naastenliefde en ons menszijn. Deze angst vormt een realiteit die onze bestuurders serieus moeten nemen. Zij zijn geroepen om werkbare antwoorden te vinden voor de problemen van onze tijd."

"Op social media is de sfeer steeds vaker grimmig."

Bisschop De Korte benoemt sociale media, waarop mensen vaak op de man of vrouw spelen en niet op de bal. "Politici krijgen te maken met bedreigingen. Steeds vaker is de sfeer grimmig, tot doodsverwensingen toe. Soms zelfs zodanig ernstig dat zij hun werk moeten aanpassen."

" In de kracht van zijn Geest kunnen wij kiezen voor verbondenheid en onderlinge solidariteit", zo besluit de bisschop zijn toespraak. "Vanuit die overtuiging wens ik u een gezegend en zalig kerstfeest toe."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.