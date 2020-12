Snorfietser rijdt tegen geparkeerde bestelbus, slachtoffer zwaargewond naar het ziekenhuis

Snorfietser rijdt tegen geparkeerde bestelbus (Foto: WdG/SQ Vision). vergroot

Een bestuurder van een snorfiets is zondagmiddag in Budel zwaargewond geraakt bij een botsing met een geparkeerde bestelbus. Dat gebeurde rond halfdrie op de Fazantlaan. Een traumahelikopter bracht een trauma-arts naar de plaats van het ongeluk om medische hulp te verlenen. De arts begeleidde ook het slachtoffer in de ambulance naar het ziekenhuis.

De snorfietser draaide vanaf het Nachtegaalplein de Fazantlaan in en raakte vermoedelijk de macht over het stuur kwijt. De weg was enige tijd afgesloten voor het politieonderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

