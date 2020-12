PSV wint zeer moeizaam van FC Utrecht, Mohamed Ihattaren maakt eerste goal in een jaar tijd

Mohamed Ihattaren scoorde voor het eerst sinds 21 december 2019 (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft een zeer moeizame overwinning geboekt op FC Utrecht. De Eindhovenaren stonden bij rust comfortabel met 2-0 voor, onder meer door de eerste goal van 2020 van Mohamed Ihattaren. Maar na rust liet PSV het na om de wedstrijd te beslissen, waarna een spannend slot volgde. Uiteindelijk won PSV zwaarbevochten met 2-1. Welke 4 zaken vielen er op?

1. Vreugde Mohamed Ihattaren

Hij stak de afgelopen wedstrijden al in een betere vorm, maar tegen FC Utrecht bekroonde Ihattaren zijn harde werk om meer topfit te worden. De 18-jarige aanvallende middenvelder scoorde voor het eerst in bijna een jaar tijd. Overtuiging, blijdschap en opluchting: het deed zichtbaar wat met de jonge PSV’er, die van ver komt dit seizoen. Er is ontzettend veel over hem en zijn relatie met trainer Roger Schmidt gezegd en geschreven, maar na zijn goal vloog Ihattaren in Schmidts armen waarmee hij duidelijk maakte dat hij de trainer dankbaar is.

Niet alleen Ihattarens vreugde viel op. De gehele PSV-basis was zichtbaar blij met de goal van ‘Mootje’. De goal was overigens ook nog eens een hele fijne voor PSV, want daardoor namen de Eindhovenaren meer afstand van tegenstander Utrecht. Een goal die achteraf gezien heel belangrijk bleek, gezien de 2-1 overwinning.

Trainer Schmidt over knuffel met Ihattaren na diens goal: 'Ik ben blij als mijn spelers me een knuffel geven.'

2. Slordigheden

Die goals kwamen enigszins uit de lucht vallen, want PSV kwam slordig voor de dag voor speelronde twaalf in de Eredivisie. Passes die bij lange na niet aankwamen, spelers die te lang met de bal aan de voet liepen en simpele fouten: PSV was in geen velden of wegen het PSV dat Twente en Heerenveen in de eerste 45 minuten van de mat speelden.

De individuele kwaliteiten van de ploeg van Schmidt (doelpunten van Malen (met de hak en dus Ihattaren) zorgden er voor dat PSV tot scoren kwam. Maar waar de afgelopen weken het spel PSV beter en beter werd, was dat zondagavond echt niet het geval. PSV kwam uiteindelijk goed weg met de 2-1 overwinning.

3. Wedstrijd ‘killen’ lukt nog niet

Nadat de eerste helft al niet best was, was ook het tweede bedrijf niet goed van PSV-kant. En dat is niet de eerste keer. Weer had PSV het lastig en kon het de wedstrijd niet ‘killen’, niet afmaken. Dat heeft twee redenen: de ploeg laat het na om meer te scoren en de ploeg kan blijkbaar niet op de nul spelen. Opnieuw lukte het PSV niet om de nul te houden. Het was desalniettemin aan doelman Yvon Mvogo te danken dat de Eindhovenaren niet meer doelpunten tegen kregen. PSV maakt het zichzelf onnodig moeilijk, maar weet deze wedstrijd dus wel over de streep te trekken. De ploeg laat zien dat het kan en wil vechten voor de punten als het voetballend niet loopt. En dat zal Schmidt, naast de drie punten, toch koesteren.

4. Wisselbeleid Schmidt

Het is er al meermaals over gegaan: de vele en enigszins opvallende wissels van trainer Roger Schmidt. De Duitse trainer wisselde ook zondagavond weer veelvuldig. En weer werden de sterspelers naar de kant gehaald: Mario Götze, Philipp Max, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren werden relatief vroeg naar de kant gehaald. Jonge jongens als Joël Piroe en debutant Yorbe Vertessen vielen daar onder meer voor in. Ja, een winnende trainer heeft altijd gelijk. Maar het wisselbeleid van Schmidt is toch op z'n minst opvallend te noemen.

Trainer Schmidt over waarom hij Yorbe Vertessen liet debuteren en hem verkoos boven Joël Piroe: 'Met zijn snelheid konden we gevaarlijk worden op de counter'

