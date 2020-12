Dode gevonden in flat in Tilburg

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

In Tilburg is in een flatwoning een dode gevonden. De politie heeft een andere persoon die in het appartement was, aangehouden.

De overleden persoon werd gevonden in een van de appartementen van de Mozartflat in Tilburg-Noord. De persoon leefde nog wel toen de hulpdiensten aankwamen, maar medische hulp heeft niet mogen baten, meldt de politie op Twitter.

De politie heeft een andere persoon die in het huis was, aangehouden. Dit is gedaan ‘omdat de omstandigheden nog onduidelijk zijn’. De melding over de persoon die is overleden kwam vanuit het appartement.

