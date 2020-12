Dode vrouw gevonden in flat in Tilburg, man die in huis was aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Dode gevonden in flat in Tilburg

In een flat aan de Mozartlaan in Tilburg is maandagochtend een dode vrouw gevonden. De politie heeft een man die in het huis aanwezig was, aangehouden als verdachte.

De politie kreeg rond halfzeven maandagochtend een medische noodoproep vanuit de flat. Ondanks alle medische hulp, is de vrouw overleden. Waaraan de vrouw is overleden, is volgens de politie nog niet duidelijk.

De man die in het huis aanwezig was, is daarom aangehouden als verdachte. Hij zit vast voor verder onderzoek. De identiteit van de overleden vrouw moet nog worden vastgesteld. Volgens het Brabants Dagblad is de aangehouden verdachte de man van het gezin dat in de flat woont. De kinderen zouden elders zijn ondergebracht.

