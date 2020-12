Man tegen de grond gewerkt en mishandeld bij afspraak om telefoon op te halen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een man is zondagavond in Dorst rond kwart voor elf door vier of vijf mannen tegen de grond gewerkt en mishandeld. Het slachtoffer werd onder meer met een hard voorwerp op zijn achterhoofd geslagen. Dit gebeurde in de buurt van de Boslaan en Suraeweg waar hij een afspraak had om een telefoon op te halen.

Deze afspraak had hij een paar dagen eerder online gemaakt, zo laat de politie maandag weten. Toen de man richting de Boslaan liep, werd hij ter hoogte van de Suraeweg uit het niets door vier of vijf mannen belaagd.

Niks buitgemaakt

Toen zijn vriendin uit de auto sprong en hem te hulp schoot, gingen de daders er snel vandoor in de richting van de Suraeweg. Zij maakten niets buit.

Het slachtoffer is voor behandeling aan zijn verwondingen naar de huisartsenpost geweest. De man deed aangifte.

