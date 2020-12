Deze paaltjes laten zien waar in 1953 de dijken doorbraken bij de watersnoodramp

Stroomgatpaaltjes vertellen het verhaal van de Watersnoodramp van 1953 (foto: Omroep Brabant). vergroot

Er staan er al een flink aantal stevig verankerd in de Brabantse dijken en er komen er steeds meer bij: Stroomgatpaaltjes. Zo’n zuiltje van basalt markeert een plek waar in 1953 bij de watersnoodramp een dijk doorbrak. Aan de rand van de Biesbosch staan sinds kort ook twee stroomgatpaaltjes verankerd in de dijken, waarvan één aan de Buitendijk in Hank.

Rob Bartol Geschreven door

De naam stroomgaatpaaltje, verwijst naar een gat in de dijk, waar het water na een dijkdoorbraak vrijelijk in en uit kon stromen. Vaak worden ze geplaatst bij een al bestaand monument, maar net zo vaak verscholen en onopvallend op het talud van een dijk.

Officieel heet het project Markering Stroomgaten 1953. In normale mensentaal: op 96 plekken waar de dijken in 1953 doorbraken komt een paaltje te staan. In maart van dit jaar werd bijvoorbeeld paaltje NBN02 onthuld op de Oostdijk in Willemstad, precies 67 jaar nadat daar het gat werd gedicht.

Maar herinneringszuilen staan er ook al in Halsteren, Moerdijk, Lage Zwaluwe en Ossendrecht. Uiteindelijk moet iedere dijkdoorbraak worden gemarkeerd met een stroomgatpaaltje.

"Ieder paaltje heeft zijn eigen verhaal."

Vorige week werden twee nieuwe paaltjes onthuld aan de rand van de Biesbosch, want ook daar braken in 1953 de dijken door. Louis de Bot van de historische vereniging Hank is blij met de stenen markeringen op de dijk. "Want ieder paaltje heeft zijn eigen verhaal, ook het paaltje aan de Buitendijk in Hank", aldus De Bot.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.