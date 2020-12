Gewapende overvaller richtte geladen wapen op medewerker van Aldi-supermarkt in Tilburg

ALDI-medewerker vult de plastic tas met geld en sigaretten (foto: politie). vergroot

Een klant die bij het afrekenen ineens een pistool onder zijn riem vandaan haalt en geld eist. Het overkwam een Aldi-medewerker van het filiaal aan het Transvaalplein in Tilburg in november. Opsporingsprogramma Bureau Brabant liet maandagavond beelden zien van beveiligingscamera's. Daarop is goed te zien hoe de overvaller te werk gaat.

Bij het afrekenen laadt de overvaller het wapen door en richt het op de kassamedewerker. Die haalt van schrik het geld uit de kassa en stopt het in de plastic tas van de overvaller.

Als het briefgeld op is wil de overvaller dat de medewerker ook de andere kassa's opent, maar daar heeft deze geen sleutels van. Vervolgens moet hij de tas verder vullen met pakjes sigaretten. Als er een tweede Aldi-medewerker in de winkel loopt, gaat de overvaller ervandoor.

