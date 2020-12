TOP Oss wint voor derde keer op rij, Helmond Sport in slotfase naast Roda JC

Dennis van der Heijden (TOP Oss) legt aan voor de beslissende treffer (foto: Orange Pictures). vergroot

TOP Oss heeft de smaak te pakken in de Keuken Kampioen Divisie. Met de 0-1 zege op Jong Utrecht boekte de ploeg van trainer Klaas Wels maandagavond de derde overwinning op rij. Top Oss krijgt daardoor de middenmoot in zicht. Helmond Sport stond tegen Roda JC tot twintig minuten voor tijd met 2-0 achter. De Helmonders verrasten de Limburgers in de slotfase en kwamen nog langszij.

Tot aan de laatste minuut van de eerste helft was Top Oss alleen gevaarlijk geweest via Geuzen, maar tot doelpunten was het nog niet gekomen. Op slag van rust kreeg TOP Oss een penalty die door Dennis van der Heijden werd benut: 0-1.

In de tweede helft moest Jong Utrecht met tien man verder na de rode kaart voor Rubin Kluivert. Daarna kwam de voorsprong voor TOP Oss niet meer in gevaar.

Roda JC - Helmond Sport 2-2



