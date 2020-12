Coronanieuws: Rutte 'heel terughoudend' om basisscholen eerder te openen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis en de harde lockdown, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De afgelopen week raakten in Brabant 8821 mensen besmet met het coronavirus, landelijk 58.412.

Het kabinet trekt 160 miljoen uit om onderwijs, zorg en handhaving te ondersteunen.

Afgelopen 24 uur werden 32 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis.

Nederlandse zorg verslapt door coronadruk voor zorgpersoneel.

Lockdown tot 19 januari van start: meeste winkels zijn dicht.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

21.45 - Jongeren Urk trekken stekker uit coronatestbus

Jongeren hebben dinsdag in Urk meermaals de stekker van een bus van de GGD waarin getest wordt op het coronavirus uit een elektrische laadpaal getrokken. Ook gooiden de jongeren vuurwerk naar de medewerkers toen die er wat van zeiden, meldt de Urker wethouder Freek Brouwer.

Telkens als de stekker eruit werd getrokken, viel in de mobiele testunit licht, warmte en internet uit. "Ik schaam me diep", reageert Brouwer op Twitter.

Urk kampt al langere tijd met jongeren die voor overlast zorgen. Het liep een aantal weekenden flink uit de hand. Zo trad eerder de ME op, die bekogeld werd met flessen, stenen en vuurwerk.

21.15 - Rutte: 'heel terughoudend' om basisscholen eerder te openen

Verscheidene partijen hebben dinsdag tijdens het coronadebat opgeroepen om al eerder te kijken of basisscholen voor 18 januari weer open kunnen, maar daar is premier Mark Rutte 'heel terughoudend' in. Hij wil eerst weten welk effect oud en nieuw op de besmettingscijfers heeft en dat kan het kabinet pas halverwege januari weten.

Maar zodra er iets open kan, dan is de basisschool 'sowieso de eerste', verzekert Rutte. "Het onderwijs is een prioriteit en daarbinnen het basisonderwijs."

20.45 - De Jonge: begin volgende week meer informatie over vaccineren

Zorgminister Hugo de Jonge kan dinsdag nog niet zeggen wat de eerder verwachte goedkeuring van de eerste vaccins door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaat betekenen voor de planning van de eerste vaccinaties in Nederland. Hij wil de Tweede Kamer begin volgende week daarover informeren, zei hij tijdens het coronadebat.

De EMA meldde dinsdag dat het goedkeuringsbesluit waarschijnlijk op 21 december komt. Eerder ging men uit van 29 december. Volgens De Jonge is die datum niet helemaal zeker. Daarom weet hij pas volgende week wat de betekenis is voor Nederland als het vaccin ook echt eerder wordt geleverd.

Volgens hem wordt er hard gewerkt en is alles erop gericht om 'zo snel mogelijk, maar ook verantwoord' met het vaccineren te beginnen. Eerder zei hij dat Nederland daar 'zo vroeg mogelijk in januari' mee van start gaat. De minister benadrukte dat het vaccineren niet valt of staat met een week eerder beginnen, maar wel met een veilig en zorgvuldig verloop. Zijn ministerie beziet de komende dagen of er aanleiding is de planning te wijzigen.

20.30 - Vanaf woensdag alleen noodzakelijke reizen naar het buitenland

Vanaf woensdag geldt voor alle landen in de wereld code oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat dinsdag besloten vanwege de ernstige situatie met corona in Nederland. Dat betekent dat alle landen die nog op geel stonden (let op: veiligheidsrisico's) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) zijn gezet.

Tot nu toe stonden alleen nog de Canarische Eilanden op geel, evenals de Nederlands Caribische eilanden Aruba en Bonaire. Premier Rutte kondigde tijdens het coronadebat al aan dat Aruba en Bonaire op oranje gingen.

20.15 - Bierverkoop keldert

In november is de bierverkoop met 25,8% een stuk lager dan in november vorig jaar. Dit ondanks een lichte stijging in de thuisconsumptie van bier. Die nam met 7,5% toe. De grootste daling zit nog steeds in de horeca. Die nam met 92% af, als gevolg van de COVID-maatregelen.

De Vereniging Nederlandse Brouwers maakt zich grote zorgen over de brouwerijen die op dit moment het hoofd maar met moeite boven water kunnen houden. Directeur Lucie Wigboldus: “De klappen bij de brouwers zijn gigantisch. Alle brouwers moeten hun kosten drastisch reduceren om hun voortbestaan te garanderen. Veel brouwerijen zijn voor een groot deel van hun omzet afhankelijk van de horeca. Daar is de situatie helemaal uitzichtloos. Daar maak ik me grote zorgen over."

19.45 - Ook in week voor kerst 's avonds verbod op verkoop alcohol

De supermarkten mogen ook in de dagen voor Kerstmis geen alcohol verkopen in de avonduren. Daar hadden ze wel om gevraagd, tot aan premier Rutte aan toe, laat branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) desgevraagd weten.

De branche denkt dat er door dat verbod juist meer druk komt op de andere uren dat supermarkten open zijn. "Ook het ouderenuurtje zorgt al voor wat meer drukte in andere uren." Supermarkten kondigden eerder aan in de dagen voor kerst langer open te willen blijven, in sommige gevallen tot middernacht. De toestemming daarvoor moet bij de gemeentes vandaan komen en die staan daar doorgaans welwillend tegenover, laat CBL weten.

Tijdens de lockdown is het ook nog altijd mogelijk voor consumenten om bij groothandels als Makro, Hanos en Sligro hun boodschappen te doen. "Zolang de horeca gesloten is, hebben we die extra ruimte gewoon nodig om de druk op de supermarkten te verlichten."

Supermarkten mogen overigens ook gedeeltelijk non-food verkopen, blijkt uit een lijst van de overheid. Minimaal 70 procent van een winkel moet gericht zijn op essentiële producten zoals voeding, drogisterij-artikelen en diervoeding. Als minimaal 30 procent van de omzet van de omzet van een winkel uit die groepen essentiële producten komt, dan mag dat deel van de winkel openblijven. Zo mag bijvoorbeeld de HEMA wel voedsel en baby-artikelen verkopen, maar geen kleding, huishoudartikelen en make-up.

Branchevereniging voor de non-food winkelsector INretail is blij met de duidelijkheid. "Het liefst zien we alle winkels natuurlijk open, maar we denken dat voor nu een balans is gevonden in duidelijkheid en wat fair is naar winkels die vanwege de lockdown gesloten moeten blijven."

19.30 - Aruba en Bonaire op oranje

Het reisadvies voor Aruba en Bonaire gaat naar oranje. Dat zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een debat over het coronavirus. Het aangescherpte reisadvies komt niet vanwege de situatie rondom corona op deze eilanden, maar vanwege de "grote problemen" in Nederland, zegt Rutte. Voor alle Nederlandse eilanden in de Cariben geldt nu code oranje.

18.25 - Natuurorganisaties verwachten meer drukte

Het kan zomaar eens druk gaan worden in de Brabantse natuurgebieden komende tijd. Natuurbeheerorganisaties verwachten dat tijdens de lockdown meer mensen de natuur opzoeken. Wie dat sowieso van plan is, wordt opgeroepen rekening te houden met elkaar in het bijzonder met de natuur zelf. LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vragen bezoekers om zoveel mogelijk in de eigen omgeving naar een natuurgebied te gaan en het liefst te voet of met de fiets te komen. Ook luidt het advies om in de weekenden en op feestdagen niet tussen 11.00 uur en 15.00 uur op pad te gaan.

18.20 - Voortgezet speciaal onderwijs open, speciaal basisonderwijs niet

Leerlingen uit het speciaal basisonderwijs krijgen, net als kinderen uit het reguliere basisonderwijs, vanaf woensdag - met uitzondering van de kerstvakantie - voor een aantal weken vanuit huis les. Dat meldt de koepel voor scholen in het primair onderwijs, de PO-Raad dinsdagmiddag. Voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs wordt wel een uitzondering gemaakt. Zij mogen naar school blijven komen.

Maandagavond kondigde het kabinet aan dat alle scholen van 16 december tot en met ten minste 17 januari dicht moeten. Er worden wel een aantal uitzonderingen gemaakt, namelijk voor kwetsbare kinderen, examenleerlingen en leerlingen die een beroepsgerichte leerweg volgen.

18.00 - Kerkkoepel: organiseer online kerkdiensten tijdens lockdown

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) roept de 31 aangesloten kerkgenootschappen op om kerkdiensten tijdens lockdown digitaal te organiseren. "Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers ", schrijft het CIO in een verklaring.

Voor gebedshuizen geldt in verband met de godsdienstvrijheid een uitzondering op de maximale groepsgrootte. Kerkengenootschappen die onder andere bij het CIO zijn aangesloten zijn de Protestantse Kerk Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, Hersteld Hervormde Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

17.44 - Boekhandels: maak ons tot essentiële winkels

Boekhandels moeten worden aangemerkt als essentiële winkels, waar je tijdens de lockdown online bestelde literatuur kunt afhalen. Die oproep doet de voltallige boekenbranche dinsdag in een brief aan alle fracties in de Tweede Kamer.

Het verzoek is ingediend door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, boekenkoepel CPNB en de Groep Algemene Uitgevers. Zij vinden dat "boeken essentieel voor de geest zijn in deze zware tijden. Boeken vervullen een vitale functie, ook als het gaat om meningsvorming en debat". De boekenorganisaties verwijzen naar Duitsland, waar de politiek deze status aan boeken heeft gegeven.

17.35 - 'GGD's moeten na goedkeuring vaccin nog stappen zetten om te kunnen vaccineren'

Als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) acht dagen eerder het groene licht geeft voor toelating van het coronavaccin van Pfizer, betekent het niet dat GGD's dan meteen kunnen gaan vaccineren, zegt een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR. "Het levert wel tijdswinst op, maar we moeten nog een aantal stappen zetten voordat we kunnen gaan vaccineren. En die zijn nog niet allemaal gezet als het EMA eerder komt", aldus de zegsvrouw.

Hoeveel dagen precies eerder begonnen kan worden met inenten is volgens haar nog niet te zeggen. "Iedereen zet alles op alles om zo snel mogelijk verantwoord van start te gaan, maar de vaccinatie van Nederland staat of valt niet met twee of drie dagen eerder beginnen, maar wel met een veilig en zorgvuldig verloop."

16.45 - Nederlanders shoppen massaal trainingsgewichten

Na de aankondiging van de lockdown is het koopgedrag van de Nederlandse consument online extreem omgeslagen. Dat meldt het online winkelcentrum beslist.nl. Zij zagen consumenten massaal zoeken naar gewichten nu de sportscholen weer de deuren moeten sluiten. Tijdens de eerste lockdown was er ook een ware run op fitnessartikelen. Fit blijven blijkt nu weer de hoogste prioriteit van veel online shoppers te zijn. Grappig genoeg maakte ook kattenbakvulling een enorme sprong.

16.42 - Primera-winkels alleen open voor post- en bankzaken

De Primera-winkels gaan alleen open voor postale en bancaire zaken. Dat maakte de onderneming bekend. Het was lange tijd onduidelijk of het bedrijf vanwege de maandag aangekondigde sluiting van alle niet-essentiële winkels ook andere zaken mocht verkopen. Dat is dus niet zo.

Dit betekent concreet dat klanten bij de PostNL- of DHL-servicepunten in de Primera-winkels terecht kunnen voor het versturen en ontvangen van brieven en postpakketten en het kopen van postzegels. Ook zijn enkele winkels met een ING-servicepunt open.

Mogelijk biedt Primera lokaal tijdelijk een bezorgservice aan. Het bedrijf had de Primera-ondernemers al geadviseerd om, zo lang niet duidelijk was of de winkels open mochten, de deuren gesloten te houden.

Primera zette eerder al vraagtekens bij het beleid vanuit het kabinet. "Mensen mogen wel hun tabak, oudejaarsloten en tijdschriften bij de supermarkten kopen, maar niet in onze winkels, terwijl we wel open mogen blijven. We weten dat iedereen spreekt voor zijn eigen parochie. Maar nu komen mensen dan in onze winkels een pakje halen en gaan daarna naar de overkant om in de supermarkt sigaretten te kopen. Dat is toch niet te verkopen en dat leidt ook tot veel onduidelijkheid. Als wij wel tabak en loten mogen verkopen, zouden we juist ook de supermarkten kunnen ontlasten. Daar is het al druk genoeg", aldus een woordvoerder van Primera.

16.40 - Coalitie wil steunpakket heroverwegen, oppositie eist uitbreiding (2)

Nu veel ondernemers hun zaak moeten sluiten wegens de harde lockdown, moet het kabinet toch kijken of de economische steunpakketten nog wel voldoen, vinden coalitiepartijen VVD en D66. Die steunpakketten bewegen automatisch mee als bedrijven meer omzet mislopen, maar omdat de maatregelen zo ingrijpen is dat misschien niet genoeg. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet veel meer moet doen voor ondernemers die de deuren moeten sluiten.

16.25 - Kinderombudsvrouw: laat kinderen bepalen of ze naar school willen

Scholen hebben lang niet altijd zicht op welke kinderen kwetsbaar zijn, stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Daarom vindt ze dat kinderen die zeggen dat ze het nodig hebben om naar school te gaan, naar school moeten kunnen.

Het kabinet kondigde maandagavond aan dat alle scholen vanaf woensdag de deuren voor een aantal weken moeten sluiten en zoveel mogelijk vanuit huis les moeten geven. Voor onder meer kwetsbare kinderen wordt een uitzondering gemaakt, aldus het kabinet. Zij mogen de komende tijd wel fysiek aanwezig zijn op school.

"Ook deze lockdown is weer heel ingrijpend voor kinderen", stelt de Kinderombudsvrouw. "Vooral voor kinderen die toch al in een kwetsbare situatie zitten. Het kabinet biedt gelukkig ruimte om kwetsbare kinderen wel naar school en de kinderopvang te laten gaan. We hebben alleen lang niet altijd zicht op welke kinderen kwetsbaar zijn. Omdat kwetsbare kinderen niet het achterste van hun tong laten zien. Uit schaamte over thuis, waar ruzies zijn of waar zij zelfs mishandeld worden."

Het kabinet heeft geen harde criteria opgesteld voor wat "kwetsbare kinderen" zijn. Het kan gaan om kinderen met veel zorgen in het gezin, maar ook om leerlingen van wie de ouders geen Nederlands spreken en die dus mogelijk sneller een leerachterstand oplopen als ze niet meer naar school gaan.

De Kinderombudsvrouw wil daarom dat scholen in gesprek gaan met leerlingen over wat zij zelf willen. "Scholen: stel je leerlingen die vraag."

16.19 - Veel meer mensen doen coronatest, wachttijd voor uitslag loopt op

De drukte in de teststraten is afgelopen week toegenomen en het duurt ook langer voordat mensen de uitslag van hun coronatest krijgen. De gemiddelde wachttijd is afgelopen week opgelopen van 34 uur tot 41 uur, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is de totale tijd die verstrijkt tussen het moment dat iemand zich online of telefonisch aanmeldt voor een test en de uitslag.

De GGD'en hebben volgens het RIVM wel voldoende testcapaciteit. Ze kregen het afgelopen week een stuk drukker. Bijna 470.000 mensen lieten zich testen. Een week eerder waren dat er 340.000, een toename van 38 procent.

Van de mensen die al een uitslag binnen hebben, had 12 procent een positief testresultaat. Dat is een fractie meer dan vorige week, toen 11,6 procent van de mensen die zich lieten testen het virus bij zich bleek te dragen.

Vooral onder jongeren is de verspreiding van het virus fors gestegen. Uit de laatste weekcijfers van het RIVM blijkt dat het aantal positieve testen per 100.000 mensen momenteel het hoogst is in de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar. Daarna volgt de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar. Ook in alle andere leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen toegenomen in de afgelopen week.

16.10 - Brussel laat vaccin nog voor kerst toe als EMA instemt

Als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maandag het eerste coronavaccin goedkeurt, laat de Europese Commissie dat nog voor Kerstmis toe. Dat betekent dat het in de EU verkocht en gebruikt mag worden. "Dat doen we binnen drie dagen", zegt een woordvoerder van de commissie.

Het EMA wil op 21 december een besluit nemen over de toelating van het vaccin van Pfizer en BioNTech. De commissie moet zich er dan nog over buigen en kan daar normaliter ruim twee maanden voor nemen. Maar ditmaal zou het volgens de woordvoerder uiterlijk 24 december moeten lukken, mits het EMA inderdaad maandag zijn zegen geeft.

De EU heeft het bewuste vaccin vooruitbesteld. Nederland kan binnenkort een eerste half miljoen doses verwachten, waarmee het eerst personeel van verpleegtehuizen en gehandicapteninstellingen wil inenten.

15.51 - Reproductiegetal coronavirus stijgt van 1 naar 1,24

Het zogeheten reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is flink toegenomen. Het RIVM becijfert dit getal nu op 1,24. Het was precies 1.

Een reproductiegetal van 1,24 wil zeggen dat iedere 100 mensen die het virus hebben opgelopen op hun beurt 124 anderen besmetten. Hoe hoger het getal boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.

Het RIVM houdt een onzekerheidsmarge aan van tussen de 1,21 en 1,27. Ook ligt het reproductiegetal achter op de werkelijkheid: het nieuwe cijfer geeft de situatie weer van 27 november.

15.48 - Ziekenhuizen behandelen bijna 2000 coronapatiënten, forse toename

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw fors gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1954 patiënten vanwege een coronabesmetting. Dat is het hoogste aantal in ruim drie weken tijd. Ten opzichte van maandag is het aantal opgenomen coronapatiënten gestegen met 82, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Binnen een week is het aantal opgenomen patiënten met meer dan 300 toegenomen.

Verpleegafdelingen behandelen 1430 coronapatiënten. Dat zijn er 61 meer dan op maandag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg van 503 naar 524. Voor de ic's is dat de grootste toename in een dag sinds begin november.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg ook fors. Verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 262 coronapatiënten opgenomen, intensivecareafdelingen zagen 46 coronapatiënten arriveren. Ook dat zijn de hoogste aantallen sinds begin november.

15.40 - 1319 nieuwe besmettingen

In Brabant zijn sinds maandag 1319 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Dat zijn er iets minder dan van zondag op maandag (1323). Midden- en West-Brabant spant met 651 meldingen de kroon, gevolgd door Zuidoost-Brabant (395) en Noordoorst-Brabant (273).

15.02 - Besmettingen afgelopen week

Afgelopen week kwamen er in heel Nederland 58.412 coronabesmettingen bij. Dat is een toename van 36 procent. In Brabant kwamen er in de week van negen tot en met vijftien december 8821 besmettingen bij. De week daarvoor was het nog 6915.

15.00 - Beslissing coronavaccin in Europa

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wil op 21 december een besluit nemen over de toelating van het eerste coronavaccin in de Europese Unie. Het bureau had tot nog toe 29 december aangehouden als uiterlijke datum voor het zwaarwegende advies over het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat wordt dus al voor de kerst.

De EU heeft het bewuste vaccin vooruitbesteld. Nederland zou eerst één miljoen doses van het vaccin krijgen in de eerste week van januari, maar Pfizer kan nog niet direct zoveel produceren als het bedrijf eerder had verwacht. Daarom krijgt Nederland op korte termijn ongeveer een half miljoen doses.

14.36 - Vaccinatie zorgpersoneel

Als het eerste coronavaccin binnenkort wordt goedgekeurd in Europa, verwachten de GGD'en in de loop van januari 225.000 mensen uit de zorg hun eerste injectie te geven. Daar zal in totaal ongeveer drie weken voor nodig zijn. De tweede prik volgt dan drie weken later, in februari. "Dat gaan we gewoon doen", zei voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland dinsdag in een interview met radioprogramma 1 op 1.

14.25 - Vergaderingen Tweede Kamer

De Tweede Kamer gaat alleen vergaderen als het strikt noodzakelijk is. Dat liet Kamervoorzitter Khadija Arib weten. In de laatste week voor de feestdagen is in overleg met fractie- en commissievoorzitters flink wat uit de agenda geschrapt.

Tijdens de eerste coronagolf kwam de parlementaire democratie bijna stil te liggen. Er werd door de Kamerleden ongeveer alleen nog vergaderd over ontwikkelingen rond het coronavirus. Daar was niet iedereen gelukkig mee.

14.22 - Bloedbank bang voor tekort

Bloedbank Sanquin is bang dat er door de lockdown en feestdagen minder bloed gedoneerd wordt. Normaal gesproken is er al een dipje door de feestdagen, maar de lockdown daarbovenop kan de voorraad niet goed worden aangevuld. Ze roepen dan ook iedereen op om vooral bloed te blijven geven.

14.15 - Veilgheidsregio wacht nog op duidelijke regels winkels

De Veiligheidsregio Brabant-Noord is nog aan het uitzoeken wat de precieze regels zijn voor winkels als HEMA en Kruidvat. "Daarover bestaat onduidelijkheid", zei een woordvoerster van de veiligheidsregio. "Dat zijn we nog aan het uitzoeken. We wachten af wat de Rijksoverheid hierover nog bekend maakt. Ze zijn nog bezig met het maken van lijstjes."

13.45 - Extra geld naar onderwijs, zorg en handhaving

Het kabinet stopt nog eens 160 miljoen euro in het scheppen van zogenoemde 'crisisbanen' om de zorg, het onderwijs en handhavers te ondersteunen. Minister Wouter Koolmees schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het gaat om 10.000 tijdelijke banen, waarvan de helft bij de zorg terechtkomt.

Het idee is dat mensen die door de coronacrisis zonder zitten, worden ingezet in sectoren die een tekort aan mankracht hebben. De helft van het bedrag gaat naar de zorg. Voor crisisbanen in het onderwijs, om overwerkte leraren te ondersteunen, trok het kabinet al 210 miljoen euro uit. Scholen krijgen er nog eens 2100 mensen bij. De extra handen kunnen ook helpen te voorkomen dat leerlingen achterstanden oplopen door schoolsluitingen of andere ongebruikelijke situaties door corona.

Er komen 3.800 banen bij om politie en handhavers te ondersteunen. Dat zijn mensen die nieuwe agenten en handhavers helpen als gastheer of -vrouw om bijvoorbeeld de weg te wijzen, aan te spreken, voorlichting te geven of mondkapjes uit te delen.

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

12.50 - Veel scholen niet goed voorbereid voor onderwijs op afstand

Volgens de algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is een derde van de scholen niet voorbereid op het geven van onderwijs op afstand. Ze hebben een peiling gedaan onder duizend schoolleiders. Wel zijn veel schoolleiders blij dat kwetsbare leerlingen wel naar school mogen komen. ''Leerachterstanden bij kwetsbare kinderen en ook het welzijn van kinderen met een onveilige thuissituatie blijven een zorg'', zegt een woordvoerder van AVS.

Vanaf woensdag sluiten scholen hun deuren, komend weekend begint de kerstvakantie. Schoolleiders en leraren willen het onderwijs op afstand zoveel mogelijk voorbereiden in de komende drie dagen voor de vakantie begint, volgens de woordvoerder.

Kinderen krijgen noodgedwongen thuisonderwijs. vergroot

12.30 - Afstand houden tijdens verkiezingen niet goed mogelijk

Het was tijdens de verkiezing voor de herindeling van gemeentes van 18 november niet altijd goed mogelijk om 1,5 meter afstand te houden tot stemmers die hulp nodig hebben, zeggen stembureauleden in een evaluatie. Ook tijdens het tellen van de stemmen was het moeilijk om afstand te houden, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De verkiezingen wegens de herindeling van zeven Groningse en Brabantse gemeentes werden gezien als een generale repetitie voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart. Deze zijn ondanks de "bijzondere omstandigheden" goed verlopen, schrijft de minister.

12.07 - Belgische premier laat weten dat Nederlandse funshoppers niet welkom zijn

Premier Alexander De Croo van Beglië heeft aan premier Rutte laten weten dat Nederlandse funshoppers niet welkom zijn in België. Op die manier hoopt de Belg Nederlanders ervan te weerhouden de grens over te steken. De zuiderburen kijken met zorg naar de "jojo-beweging" in de Nederlandse corona-aanpak.

De Croo zou eigenlijk maandagavond naar Den Haag afreizen om met Rutte te overleggen over onder andere de strijd tegen het coronavirus. Maar dat ging niet door. Rutte zegde af, om in een toespraak vanuit het Torentje een ongekend strenge lockdown aan te kondigen.

BelgiÙ ging eind oktober over op strenge coronamaatregelen en sloot toen ook de niet-essentiële winkels. Toen waren die in Nederland en Duitsland nog open en ging het winkelpubliek in omgekeerde richting.

12.00 - Annuleringen hotels na toespraak premier

Grote hotelketens als Fletcher en Bastion krijgen minder nieuwe boekingen binnen en hebben te maken met annuleringen van overnachtingen door het nieuws dat restaurants en bars in hotels gesloten worden vanwege de nieuwe strenge lockdown.

In de Fletcher Hotels kunnen gasten kunnen wel eten en drinken afhalen en meenemen naar hun eigen hotelkamer. Er kan niet worden bezorgd met roomservice, dat is verboden.

11.25 - Politie grijpt in bij HEMA in Schijndel

De politie heeft dinsdagochtend ingegrepen bij de HEMA in Schijndel. Het warenhuis mocht alleen eten en babyspullen verkopen, maar klanten kon veel meer producten in hun winkelmandje leggen. Het warenhuis verkocht gewoon lingerie, telefoonaccessoires, kantoorartikelen en keukenartikelen.

Voor agenten die kwamen controleren was het lastig om te bepalen wat nou wel en wat nou niet mocht. ''Wij moeten de uitgewerkte versie van de regels nog krijgen'', zei een agent.

Bij de Kruidvat wilden agenten ook ingrijpen, omdat er ook andere producten werden verkocht dan drogisterij-artikelen. Maar de winkelmanager liet weten dat zij geen beperkingen hebben gekregen. Een woordvoerder van Kruidvat bevestigd dat.

De Kruidvat en de Hema hielden zich niet aan de coronaregels (foto: Noel van Hooft). vergroot

11.05 - 337 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur werden 32 mensen met corona in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. In totaal liggen er nu 337 Brabanders met corona in het ziekenhuis.

30 mensen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten en 7 mensen zijn overleden.

11.00 - Hema blijft open voor rookworst en babyspullen

In winkels van de Hema kunnen klanten nog wel terecht voor babyspullen, taart, worst en koffie. De kleding woonspullen en cadeautjes kun je alleen nog online bestellen, schrijft De Stentor.

"We zijn de grootste banketbakker van Nederland. Het zou gek zijn als we dicht zouden gaan", verklaart Hema-woordvoerder Frederike van Urk de beslissing om de winkels open te stellen, ondanks de lockdown. "Er stonden 2000 bestelde taarten vanochtend klaar om afgehaald te worden."

De beslissing om het grootste deel van de 540 winkels toch open te laten gaan, is genomen in samenspraak met de branchevereniging en Den Haag', zegt Van Urk. De Hemas zijn vannacht helemaal omgebouwd: de gedeelten waar de niet-essentiële producten staan, zijn afgezet.

10.54 - Schade rijscholen door lockdown

De schade voor rijschoolhouders in ons land door de coronacrisis kan oplopen tot tientallen miljoenen euro's. Dat zegt voorzitter Ruud Rutten van de Federatie Autorijschool Management (FAM) dinsdag. De FAM is een van de grote spelers in de rijschoolbranche, samen met BOVAG, LBKR en VRB. Door de maandag afgekondigde lockdown mogen de rijschoolhouders geen rijles meer geven. Tijdens de eerste lockdown waren de rijscholen ook al een tijd dicht.

10.45 - Geen coaches bij NK tennis

Geen coaches en begeleiders tijdens het NK tennis. De organisatie heeft dat besloten naar aanleiding van de maandagavond afgekondigde coronamaatregelen.

het NK is sinds maandag bezig in Amstelveen.

10.15 - Debat Tweede Kamer lockdown

De Tweede Kamer gaat dinsdagmiddag om 14.00 in debat over de lockdown. Het traditionele Vragenuurtje komt daardoor te vervallen. Er is steun voor de gekozen aanpak van het kabinet, al vindt de oppositie wel dat er sprake is van "zwalkend" beleid waardoor nu harde maatregelen nodig zijn.

10.00 - Werkgeversorganisaties zijn niet blij voor thuiswerkende ouders dat de scholen dicht gaan

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland balen dat de scholen dicht gaan. Ze vinden het voor zowel kind als thuiswerkende ouders geen ideale situatie. Gezinnen waarin beide ouders werken, worden volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nu min of meer gedwongen een dagdeel vrij te nemen voor de zorg voor kinderen.

De twee organisaties pleitten er eerder voor om scholieren massaal te testen om scholen open te kunnen houden. De organisaties hopen nu dat de testcapaciteit gericht wordt ingezet om toekomstige lockdowns te voorkomen. "We blijven met het kabinet in gesprek. Laten we de tijd tot 19 januari gebruiken om er echt voor te zorgen dat we weer open kunnen, en niet pas als het mooi weer is."

9.43 - Zorg verslapt door coronadruk

Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, kunnen mensen binnenkort misschien niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. De werkdruk voor mensen in de zorg is te hoog. De Inspectie Gezondheidszrog en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwen dat meer zorgmedewerkers kunnen uitvallen. Met name door ziekte en stress.

De toename in het aantal coronabesmettingen zorgt volgens de instanties tot grote risico's voor de veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Het lukt ziekenhuizen momenteel om de meeste behandelingen die binnen zes weken moeten worden uitgevoerd, ook binnen die termijn te verrichten.

9.30 - Waterverbruik tijdens toespraak premier 40 procent minder

Tijdens de televisietoespraak van premier Mark Rutte maandagavond is in Nederland het watergebruik flink gedaald. Volgens waterbedrijf Vitens daalde tijdens de toespraak over het coronavirus de watervraag met 40 procent, een daling van 10,5 miljoen liter in een half uur.

Het 'waterdipje' duurde ongeveer drie kwartier in totaal. In die tijd is 15 miljoen liter water minder gebruikt dan normaal.

8.15 - 8,4 miljoen keken persconferentie

Maandagavond keken zo'n 8,4 miljoen mensen naar de toespraak van premier Mark Rutte uit het torentje. Niet eerder wist een persconferentie of toespraak in coronatijd zo veel kijkers te trekken. Dat bleek uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De meeste mensen, 6 miljoen, keken via NPO 1. Op RTL 4 keken bijna 1,9 miljoen mensen en op SBS6 werd de boodschap van Rutte door 470.000 mensen bekeken.

Mark Rutte hield maandagavond een toespraak vanuit het torentje. vergroot

06.23 - '50.000 verloren levensjaren door eerste coronagolf'

De intensieve zorg voor coronapatiënten heeft grote gevolgen voor de gezondheid van veel andere patiënten. Door uitstel van behandelingen tijdens de eerste golf zullen minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren gaan. Dat is de uitkomst van berekeningen van het RIVM over de impact van de pandemie op een deel van de reguliere gezondheidszorg, meldt de Volkskrant.

De cijfers vormen nog maar een eerste schatting van de indirecte gevolgen van de coronacrisis: de RIVM-onderzoekers hebben zich gericht op de twaalf grootste specialismen in de ziekenhuizen, en onderzochten bij elkaar 48 veel voorkomende behandelingen, zoals staar-, knie- en heupoperaties. Die vormen bij elkaar 28 procent van de medisch-specialistische zorg.

06.01 - Personeelstekort in de zorg is steeds groter

Het tekort aan zorgpersoneel zet nog steeds door. De vacature voor IC verpleegkundige staat in de top 5 van vacatures met de grootste stijgingen. Over het algemeen stagneert de groei van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het totaal aantal vacatures lag de afgelopen maand aanzienlijk lager dan in dezelfde maand in 2019, meldt vacaturesite Indeed op basis van eigen onderzoek.

In oktober was er nog een stijgende vraag naar verpleegkundigen voor individuele gezondheidszorg, zoals thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Dat is veranderd naar een oplopende vraag naar verpleegkundigen voor de spoedeisende hulp en intensive care. "Het afgelopen half jaar zien we dat de vacaturetrend een directe afspiegeling is van de ontwikkelingen rondom Covid-19", zegt een woordvoerster van Indeed.

05.57 - Anderhalvemetersamenleving is Woord van het Jaar

Het woord anderhalvemetersamenleving is gekozen tot het woord van het jaar 2020. De term kreeg 29,8 procent van de stemmen en kreeg daarmee de voorkeur boven fabeltjesfuik (11 procent) en viruswappie (10,6 procent), maakte Ton den Boon, Nederlands hoofdredacteur van de Dikke Van Dale bekend.

Van Dale omschrijft anderhalvemetersamenleving als een samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte en in publiek toegankelijke locaties ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, met name ter ter voorkoming van virusepidemieën.

05.56 - Grote druk op de ziekenhuizen

Het kabinet heeft de harde lockdown afgekondigd vanwege de druk op de zorg. Volgens het AD is een verdubbeling van het aantal coronapatiënten voor de ic's en zeker zeker voor de verpleegafdelingen niet op te vangen zonder de reguliere zorg grotendeels stil te leggen. Een verdrievoudiging lukt al helemaal niet.

Op 1 oktober lagen op de intensive care 184 coronapatiënten, en op de verpleegafdelingen 785. Samen waren dat er dus nog geen duizend. Een maand later lagen 628 coronapatiënten op de ic en ruim 2.000 op de verpleegafdelingen. Een verdrievoudiging dus, in een maand tijd. Als zo'n ontwikkeling zich nu weer zou voordoen, zijn de gevolgen amper te overzien.

05.54 - Hoge nieuwe weekcijfers verwacht

Dat het aantal nieuwe coronagevallen steeds verder toeneemt, blijkt dinsdag ook uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 60.000 positieve tests geregistreerd.

Vorige week meldde het RIVM 43.103 vastgestelde besmettingen, in de week ervoor waren het er 33.949. In de zes dagen sinds de laatste update zijn 51.751 positieve tests gemeld, gemiddeld ruim 8600 per dag. Ook het aantal sterfgevallen zou kunnen stijgen. In de afgelopen zes dagen is het overlijden van 312 coronapatiënten gemeld, gemiddeld 52 per dag. De zeven dagen ervoor steeg het aantal bevestigde coronasterfgevallen met 338 (gemiddeld 48 per dag).

05.50 - Snelle ademtest alleen voor mensen met klachten

Snelle ademtesten kunnen straks vooralsnog alleen worden ingezet bij mensen mét klachten die zich op corona laten testen in de GGD-teststraten. Als betrokkenen positief worden getest, moet deze uitslag wel worden herbevestigd met een andere test, bijvoorbeeld een antigeentest. Maar als mensen negatief testen met de ademtest van SpiroNose is dat voldoende en is er geen tweede test nodig. De uitslag van een ademtest laat een paar minuten op zich wachten en die van antigeentest ongeveer een half uur tot drie kwartier.

05.49 - 'Zonder lockdown nog veel langer maatregelen nodig'

Zonder de 'harde lockdown' die premier Mark Rutte maandagavond aankondigde, had Nederland nog maandenlang met strenge regels moeten leven. Dat schat het deskundigenteam OMT in. Een aanscherping van de regels is volgens het OMT nodig om te voorkomen dat café's en restaurants nog veel langer dicht moeten blijven en dat mensen maandenlang maar drie mensen thuis mogen ontvangen.

05.47 - Webwinkel geeft voorrang aan 'corona-essentiële producten'

Webwinkel Bol.com geeft de komende tijd voorrang aan wat het bedrijf corona-essentiële producten noemt. Daarbij valt te denken aan zaken als handzeep, mondkapjes en babyartikelen. Vervolgens krijgt het feestdagenassortiment zoals kerstcadeaus en kerstversiering voorrang als het bedrijf door drukte niet alle leveringen aan kan. Bol.com zegt namelijk te verwachten dat consumenten nog meer gaan bestellen, tijdens deze lockdown.

