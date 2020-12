Coronanieuws: Scholen niet goed voorbereid onderwijs op afstand, veel annuleringen bij de hotels

Kinderen krijgen noodgedwongen thuisonderwijs (foto: archief). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis en de harde lockdown, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Afgelopen 24 uur werden 32 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis.

Nederlandse zorg verslapt door coronadruk voor zorgpersoneel.

Lockdown tot 19 januari van start: meeste winkels zijn dicht.

12.50 - Veel scholen niet goed voorbereid voor onderwijs op afstand

Volgens de algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is een derde van de scholen niet voorbereid op het geven van onderwijs op afstand. Ze hebben een peiling gedaan onder duizend schoolleiders.

Vanaf woensdag sluiten scholen hun deuren, komend weekend begint de kerstvakantie. Schoolleiders en leraren willen het onderwijs op afstand zoveel mogelijk voorbereiden in de komende drie dagen voor de vakantie begint, aldus de woordvoerder.

12.30 - Afstand houden tijdens verkiezingen niet goed mogelijk

Het was tijdens de verkiezing voor de herindeling van gemeentes van 18 november niet altijd goed mogelijk om 1,5 meter afstand te houden tot stemmers die hulp nodig hebben, zeggen stembureauleden in een evaluatie. Ook tijdens het tellen van de stemmen was het moeilijk om afstand te houden, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De verkiezingen wegens de herindeling van zeven Groningse en Brabantse gemeentes werden gezien als een generale repetitie voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart. Deze zijn ondanks de "bijzondere omstandigheden" goed verlopen, schrijft de minister.

12.07 - Belgische premier laat weten dat Nederlandse funshoppers niet welkom zijn

Premier Alexander De Croo van Beglië heeft aan premier Rutte laten weten dat Nederlandse funshoppers niet welkom zijn in België. Op die manier hoopt de Belg Nederlanders ervan te weerhouden de grens over te steken. De zuiderburen kijken met zorg naar de "jojo-beweging" in de Nederlandse corona-aanpak.

De Croo zou eigenlijk maandagavond naar Den Haag afreizen om met Rutte te overleggen over onder andere de strijd tegen het coronavirus. Maar dat ging niet door. Rutte zegde af, om in een toespraak vanuit het Torentje een ongekend strenge lockdown aan te kondigen.

BelgiÙ ging eind oktober over op strenge coronamaatregelen en sloot toen ook de niet-essentiële winkels. Toen waren die in Nederland en Duitsland nog open en ging het winkelpubliek in omgekeerde richting.

12.00 - Annuleringen hotels na toespraak premier

Grote hotelketens als Fletcher en Bastion krijgen minder nieuwe boekingen binnen en hebben te maken met annuleringen van overnachtingen door het nieuws dat restaurants en bars in hotels gesloten worden vanwege de nieuwe strenge lockdown.

In de Fletcher Hotels kunnen gasten kunnen wel eten en drinken afhalen en meenemen naar hun eigen hotelkamer. Er kan niet worden bezorgd met roomservice, dat is verboden.

11.25 - Politie grijpt in bij HEMA in Schijndel

De politie heeft dinsdagochtend ingegrepen bij de HEMA in Schijndel. Het warenhuis mocht alleen eten en babyspullen verkopen, maar klanten kon veel meer producten in hun winkelmandje leggen. Het warenhuis verkocht gewoon lingerie, telefoonaccessoires, kantoorartikelen en keukenartikelen.

Voor agenten die kwamen controleren was het lastig om te bepalen wat nou wel en wat nou niet mocht. ''Wij moeten de uitgewerkte versie van de regels nog krijgen'', zei een agent.

Bij de Kruidvat wilden agenten ook ingrijpen, omdat er ook andere producten werden verkocht dan drogisterij-artikelen. Maar de winkelmanager liet weten dat zij geen beperkingen hebben gekregen. Een woordvoerder van Kruidvat bevestigd dat.

11.05 - 337 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur werden 32 mensen met corona in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. In totaal liggen er nu 337 Brabanders met corona in het ziekenhuis.

30 mensen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten en 7 mensen zijn overleden.

11.00 - Hema blijft open voor rookworst en babyspullen

In winkels van de Hema kunnen klanten nog wel terecht voor babyspullen, taart, worst en koffie. De kleding woonspullen en cadeautjes kun je alleen nog online bestellen, schrijft De Stentor.

"We zijn de grootste banketbakker van Nederland. Het zou gek zijn als we dicht zouden gaan", verklaart Hema-woordvoerder Frederike van Urk de beslissing om de winkels open te stellen, ondanks de lockdown. "Er stonden 2000 bestelde taarten vanochtend klaar om afgehaald te worden."

De beslissing om het grootste deel van de 540 winkels toch open te laten gaan, is genomen in samenspraak met de branchevereniging en Den Haag', zegt Van Urk. De Hemas zijn vannacht helemaal omgebouwd: de gedeelten waar de niet-essentiële producten staan, zijn afgezet.

10.54 - Schade rijscholen door lockdown

De schade voor rijschoolhouders in ons land door de coronacrisis kan oplopen tot tientallen miljoenen euro's. Dat zegt voorzitter Ruud Rutten van de Federatie Autorijschool Management (FAM) dinsdag. De FAM is een van de grote spelers in de rijschoolbranche, samen met BOVAG, LBKR en VRB. Door de maandag afgekondigde lockdown mogen de rijschoolhouders geen rijles meer geven. Tijdens de eerste lockdown waren de rijscholen ook al een tijd dicht.

10.45 - Geen coaches bij NK tennis

Geen coaches en begeleiders tijdens het NK tennis. De organisatie heeft dat besloten naar aanleiding van de maandagavond afgekondigde coronamaatregelen.

het NK is sinds maandag bezig in Amstelveen.

10.15 - Debat Tweede Kamer lockdown

De Tweede Kamer gaat dinsdagmiddag om 14.00 in debat over de lockdown. Het traditionele Vragenuurtje komt daardoor te vervallen. Er is steun voor de gekozen aanpak van het kabinet, al vindt de oppositie wel dat er sprake is van "zwalkend" beleid waardoor nu harde maatregelen nodig zijn.

10.00 - Werkgeversorganisaties zijn niet blij voor thuiswerkende ouders dat de scholen dicht gaan

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland balen dat de scholen dicht gaan. Ze vinden het voor zowel kind als thuiswerkende ouders geen ideale situatie. Gezinnen waarin beide ouders werken, worden volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nu min of meer gedwongen een dagdeel vrij te nemen voor de zorg voor kinderen.

De twee organisaties pleitten er eerder voor om scholieren massaal te testen om scholen open te kunnen houden. De organisaties hopen nu dat de testcapaciteit gericht wordt ingezet om toekomstige lockdowns te voorkomen. "We blijven met het kabinet in gesprek. Laten we de tijd tot 19 januari gebruiken om er echt voor te zorgen dat we weer open kunnen, en niet pas als het mooi weer is."

9.43 - Zorg verslapt door coronadruk

Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, kunnen mensen binnenkort misschien niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. De werkdruk voor mensen in de zorg is te hoog. De Inspectie Gezondheidszrog en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwen dat meer zorgmedewerkers kunnen uitvallen. Met name door ziekte en stress.

De toename in het aantal coronabesmettingen zorgt volgens de instanties tot grote risico's voor de veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Het lukt ziekenhuizen momenteel om de meeste behandelingen die binnen zes weken moeten worden uitgevoerd, ook binnen die termijn te verrichten.

9.30 - Waterverbruik tijdens toespraak premier 40 procent minder

Tijdens de televisietoespraak van premier Mark Rutte maandagavond is in Nederland het watergebruik flink gedaald. Volgens waterbedrijf Vitens daalde tijdens de toespraak over het coronavirus de watervraag met 40 procent, een daling van 10,5 miljoen liter in een half uur.

Het 'waterdipje' duurde ongeveer drie kwartier in totaal. In die tijd is 15 miljoen liter water minder gebruikt dan normaal.

8.15 - 8,4 miljoen keken persconferentie

Maandagavond keken zo'n 8,4 miljoen mensen naar de toespraak van premier Mark Rutte uit het torentje. Niet eerder wist een persconferentie of toespraak in coronatijd zo veel kijkers te trekken. Dat bleek uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De meeste mensen, 6 miljoen, keken via NPO 1. Op RTL 4 keken bijna 1,9 miljoen mensen en op SBS6 werd de boodschap van Rutte door 470.000 mensen bekeken.

06.23 - '50.000 verloren levensjaren door eerste coronagolf'

De intensieve zorg voor coronapatiënten heeft grote gevolgen voor de gezondheid van veel andere patiënten. Door uitstel van behandelingen tijdens de eerste golf zullen minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren gaan. Dat is de uitkomst van berekeningen van het RIVM over de impact van de pandemie op een deel van de reguliere gezondheidszorg, meldt de Volkskrant.

De cijfers vormen nog maar een eerste schatting van de indirecte gevolgen van de coronacrisis: de RIVM-onderzoekers hebben zich gericht op de twaalf grootste specialismen in de ziekenhuizen, en onderzochten bij elkaar 48 veel voorkomende behandelingen, zoals staar-, knie- en heupoperaties. Die vormen bij elkaar 28 procent van de medisch-specialistische zorg.

06.01 - Personeelstekort in de zorg is steeds groter

Het tekort aan zorgpersoneel zet nog steeds door. De vacature voor IC verpleegkundige staat in de top 5 van vacatures met de grootste stijgingen. Over het algemeen stagneert de groei van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het totaal aantal vacatures lag de afgelopen maand aanzienlijk lager dan in dezelfde maand in 2019, meldt vacaturesite Indeed op basis van eigen onderzoek.

In oktober was er nog een stijgende vraag naar verpleegkundigen voor individuele gezondheidszorg, zoals thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Dat is veranderd naar een oplopende vraag naar verpleegkundigen voor de spoedeisende hulp en intensive care. "Het afgelopen half jaar zien we dat de vacaturetrend een directe afspiegeling is van de ontwikkelingen rondom Covid-19", zegt een woordvoerster van Indeed.

05.57 - Anderhalvemetersamenleving is Woord van het Jaar

Het woord anderhalvemetersamenleving is gekozen tot het woord van het jaar 2020. De term kreeg 29,8 procent van de stemmen en kreeg daarmee de voorkeur boven fabeltjesfuik (11 procent) en viruswappie (10,6 procent), maakte Ton den Boon, Nederlands hoofdredacteur van de Dikke Van Dale bekend.

Van Dale omschrijft anderhalvemetersamenleving als een samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte en in publiek toegankelijke locaties ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, met name ter ter voorkoming van virusepidemieën.

05.56 - Grote druk op de ziekenhuizen

Het kabinet heeft de harde lockdown afgekondigd vanwege de druk op de zorg. Volgens het AD is een verdubbeling van het aantal coronapatiënten voor de ic's en zeker zeker voor de verpleegafdelingen niet op te vangen zonder de reguliere zorg grotendeels stil te leggen. Een verdrievoudiging lukt al helemaal niet.

Op 1 oktober lagen op de intensive care 184 coronapatiënten, en op de verpleegafdelingen 785. Samen waren dat er dus nog geen duizend. Een maand later lagen 628 coronapatiënten op de ic en ruim 2.000 op de verpleegafdelingen. Een verdrievoudiging dus, in een maand tijd. Als zo'n ontwikkeling zich nu weer zou voordoen, zijn de gevolgen amper te overzien.

05.54 - Hoge nieuwe weekcijfers verwacht

Dat het aantal nieuwe coronagevallen steeds verder toeneemt, blijkt dinsdag ook uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 60.000 positieve tests geregistreerd.

Vorige week meldde het RIVM 43.103 vastgestelde besmettingen, in de week ervoor waren het er 33.949. In de zes dagen sinds de laatste update zijn 51.751 positieve tests gemeld, gemiddeld ruim 8600 per dag. Ook het aantal sterfgevallen zou kunnen stijgen. In de afgelopen zes dagen is het overlijden van 312 coronapatiënten gemeld, gemiddeld 52 per dag. De zeven dagen ervoor steeg het aantal bevestigde coronasterfgevallen met 338 (gemiddeld 48 per dag).

05.50 - Snelle ademtest alleen voor mensen met klachten

Snelle ademtesten kunnen straks vooralsnog alleen worden ingezet bij mensen mét klachten die zich op corona laten testen in de GGD-teststraten. Als betrokkenen positief worden getest, moet deze uitslag wel worden herbevestigd met een andere test, bijvoorbeeld een antigeentest. Maar als mensen negatief testen met de ademtest van SpiroNose is dat voldoende en is er geen tweede test nodig. De uitslag van een ademtest laat een paar minuten op zich wachten en die van antigeentest ongeveer een half uur tot drie kwartier.

05.49 - 'Zonder lockdown nog veel langer maatregelen nodig'

Zonder de 'harde lockdown' die premier Mark Rutte maandagavond aankondigde, had Nederland nog maandenlang met strenge regels moeten leven. Dat schat het deskundigenteam OMT in. Een aanscherping van de regels is volgens het OMT nodig om te voorkomen dat café's en restaurants nog veel langer dicht moeten blijven en dat mensen maandenlang maar drie mensen thuis mogen ontvangen.

05.47 - Webwinkel geeft voorrang aan 'corona-essentiële producten'

Webwinkel Bol.com geeft de komende tijd voorrang aan wat het bedrijf corona-essentiële producten noemt. Daarbij valt te denken aan zaken als handzeep, mondkapjes en babyartikelen. Vervolgens krijgt het feestdagenassortiment zoals kerstcadeaus en kerstversiering voorrang als het bedrijf door drukte niet alle leveringen aan kan. Bol.com zegt namelijk te verwachten dat consumenten nog meer gaan bestellen, tijdens deze lockdown.

