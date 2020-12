Tienduizenden euro's subsidiegeld verduisterd: jongerenwerker uit Breda opgepakt

De politie heeft dinsdag twee mannen aangehouden in Breda omdat ze tienduizenden euro's zouden hebben verduisterd. Het gaat om subsidiegeld voor jongerenwerk en een sportclub. Een van de mannen deed werk voor beide verenigingen.

De 36-jarige H. el L. en de 34-jarige L.L. zijn opgepakt op verdenking van oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte.

De 36-jarige man is jongerenwerker en voorzitter van een stichting voor jongeren in Breda-Noord. Daarnaast is hij vice-voorzitter bij een sportvereniging.