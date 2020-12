Rens heeft haast met gevonden trouwring: 'Ze zijn bijna 60 jaar getrouwd'

Rens vond deze ring in Eindhoven. vergroot

Bijna zestig jaar getrouwd en je trouwring kwijt? Goed nieuws, want er is een trouwring uit 1960 gevonden in Eindhoven. De vinder, Rens van Keulen uit Veldhoven, is nu dringend op zoek naar de eigenaar.

Want er is haast geboden, vindt Rens. “Op de ring staat de datum 27-12-1960 en dat betekent dat de eigenares over negen dagen zestig jaar getrouwd is.”

Rens vond de ring op 18 november bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Ik liep naar de parkeerautomaat en daar zag ik de ring liggen, tegen de automaat aan. Ik heb ‘m opgeraapt en ben binnen gaan melden dat ik een ring had gevonden. Daarna heb ik ‘m mee naar huis genomen.”

Veel gedeeld

De oproep van Rens op Facebook werd veel gedeeld, maar de eigenares is nog niet gevonden.

In de gouden ring staat de naam Ben en de trouwdatum 27-12-1960. Is de ring van jou of weet je van wie de ring is, stuur dan een mailtje naar Omroep Brabant.

