Bloemisten mogen buiten nog verkopen: 'Anders waren veel kerststukken in de container geëindigd'

Bloemisten mogen komende week openblijven, als ze hun koopwaar naar buiten verplaatsen. Goed nieuws, want anders waren veel kerststukken in de afvalcontainer geëindigd. "Dit is voor ons echt de week waar we het van moeten hebben", vertelt de eigenaar van Fleuresse Bloemsierkunst in Drunen.

De buitenverkoop is in ieder geval tot aan de kerstdagen toegestaan. Het is nog niet duidelijk wat daarna mag, laat Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) weten.

Veel bloemisten zijn in ieder geval blij dat ze nog door kunnen gaan met de verkoop. Zo heeft Fleuresse Bloemsierkunst in Drunen dinsdagochtend twee partytenten op de stoep gezet. "Voor onze branche is dit de week waar we het van moeten hebben, dus ik ben blij dat ik iets kan. Als is het wel even anders om van een winkel van honderd vierkante meter naar deze twaalf vierkante meters te moeten", vertelt de eigenaar.

Druk is het nog niet, maar hij verwacht dat daar wel verandering in komt. Toch voelt het voor de eigenaar dubbel: "Ik vind het vervelend voor de collega's die om me heen zitten. De cadeauwinkel hiernaast mag bijvoorbeeld niet open."

Ook Cor van Schie Bloemen in Veghel heeft de toonbank naar buiten gesleept. "We hadden sowieso al plek om buiten dingen neer te zetten, maar hebben het nu iets verder uitgebreid", zegt de bloemist.

Hij is blij dat hij alsnog zijn kerststukken kan verkopen. "Via bestellingen verkopen we ook veel. Maar als dit niet mogelijk was geweest, waren er toch wat kerststukken in de container geëindigd."

Bij Bloemenhuis Kamp in Oosterhout is het dinsdagochtend al ontzettend druk, zowel met bezoekers als met online bestellingen. "We mogen niet klagen. Maar als we niet meer bij de winkel hadden mogen verkopen, had dat niet uitgemaakt. We krijgen veel online bestellingen", vertelt de bloemist.

De eigenaar van Bloemboetiek de Koning in Schijndel is blij dat hij zijn bloemen buiten mag zetten. "We gaan vanmiddag onze spullen op een marktkraam zetten", vertelt hij. Daar komen vooral de kerststukken, kerstboeketten en kerstbomen te staan. "We kunnen natuurlijk niet de hele stoep vol zetten, maar tegen onze gevel kunnen we wel het een en ander kwijt."

Hij weet alleen nog niet of dit op lange termijn haalbaar is. "Buiten staan is leuk, maar als het straks gaat vriezen, is dat niet goed voor de producten en niet fijn om de hele dag in te staan."

Daarom doet de bloemist sinds kort aan videobellen met zijn klanten: "Voordat de bloemen in de container moeten belanden, wil ik het ook via de digitale weg proberen. Mensen kunnen via WhatsApp bellen en dan laat ik de hele winkel zien, zodat ze van alles kunnen uitzoeken. Ik heb het laatst voor het eerst gedaan en dat was echt een succes", vertelt hij enthousiast.

Niet alle bloemisten gaan komende dagen buiten staan. Zo blijft Bloemist Bouman in Eindhoven alleen leveren op bestelling. "We voelen er nog niks voor om alles door weer en wind naar buiten te slepen. Het is ook niet handig, want onze werkruimte zit achter in de winkel. En we krijgen heel veel bestellingen via de telefoon, dus we hebben voorlopig nog genoeg te doen", zegt de bloemist.

