Terwijl Wilma's vader op sterven lag in het ziekenhuis, heeft iemand zijn kluis leeggehaald

Wilma (29) is nog steeds verbijsterd. Twee maanden geleden overleed haar vader, die in een verpleeghuis in Roosendaal woonde. Hij werd onwel in zijn woning en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar blies hij zijn laatste adem uit. Nu blijkt volgens Wilma dat iemand haar vader bestolen heeft. Onder meer de kluis in zijn appartement is leeggehaald, zegt ze. "Het gaat me niet om het geld. Ik wil rechtvaardigheid voor mijn vader. Ik kom nu niet aan rouwen toe."

Paul Ruiter

Haar vader René (58), die door een hersenbloeding in een rolstoel zat, werd op 20 oktober levenloos aangetroffen en moest gereanimeerd worden, vertelt Wilma. Na achttien minuten reanimeren werd hij met loeiende sirenes naar het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. "Ze konden daar niet veel meer voor hem betekenen", zegt ze. Drie dagen later stierf hij.

Toen Wilma met familie het appartement ging leeghalen, bleek dat er spullen waren verdwenen, stelt ze. "Waaronder 70 euro contant uit zijn portemonnee, zijn pinpas, de kluissleutel en de inhoud van de kluis die in zijn kledingkast zat ingebouwd. Vermoedelijk lag er toen 15.000 tot 20.000 euro in. Dat is weg."

Raadsel

Ook kreeg ze van de bank te horen dat er in de dagen dat haar vader in het ziekenhuis lag twee keer 500 euro was gepind vanaf zijn rekening. "Toen hebben we direct alles laten blokkeren en aangifte gedaan."

Wie verantwoordelijk is, is voor Wilma een raadsel. Er zijn volgens haar geen camerabeelden van het verpleeghuis. En behalve het geld en de pinpas, is er ook een huissleutel zoek, zegt ze. En dan is er ook nog het keycord waaraan de kluissleutel hing. "Die had mijn vader altijd om zijn nek", zegt Wilma. "Maar die vonden we zonder sleutel terug in een steelpan onderin het keukenkastje. Het is onmogelijk dat mijn vader dat zelf heeft gedaan. Hij zat in een rolstoel en kon daar niet bij."

Onderzoek

De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt. Of er daadwerkelijk geld uit de kluis is ontvreemd, kan een woordvoerder niet bevestigen. "Dat maakt deel uit van het onderzoek." Wel heeft de politie beelden van de geldopnames bekeken: "Het lijkt erop dat zij niet gerechtigd waren dat geld er vanaf te halen."

Wilma is wanhopig. Ze hoopt dat iemand meer informatie heeft. Wat het extra zwaar maakt, zegt ze, is de dood van haar moeder in 2014. Toen was haar pinpas volgens Wilma ook verdwenen en bleek er eveneens geld te zijn gestolen. "Ik heb het toen gelaten voor wat het was. Maar ik kan deze zaak nu niet zomaar laten gaan. Ik moet het gaan verwerken, maar ik heb iets van: nee, dit kan gewoon niet. Dit is bij de beesten af. Ik wil gerechtigheid."

Tip ons!

