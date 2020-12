Brievenbus opgeblazen: politie neemt natte post mee naar bureau om te drogen

De politie nam de brieven mee (foto: politie). vergroot

De politie in Veghel stuitte maandagnacht op een straat vol natte en verbrande post, nadat een brievenbus in de wijk de Bunders was opgeblazen door vuurwerk. De verschroeide en verregende post werd door agenten meegenomen naar het bureau.

De brievenbus werd ergens tussen twaalf en half een opgeblazen. Toen agenten aankwamen, zagen ze de vernielde brievenbus en een hele hoop post op de grond liggen, vooral brieven en kerstkaarten. Op het bureau legden de agenten alles te drogen.

PostNL heeft de post bij de politie opgehaald en gekeken wat nog verstuurd kan worden. Veel kerstkaarten waren niet meer te redden, maar een deel is toch weer op de bus gedaan.

Dader onbekend

Wie de brievenbus heeft opgeblazen is nog niet duidelijk. Een getuige zag dat een verdachte wegvluchtte op een scooter.

Foto: politie vergroot

