Brievenbus wordt opgeblazen, politie neemt natte post mee naar bureau om te drogen

De politie in Veghel stuitte maandagnacht op een straat vol natte en verbrande post. Een brievenbus in de wijk de Bunders werd opgeblazen door vuurwerk. De verschroeide en verregende post werd door agenten meegenomen naar het bureau.

Dader onbekend

Wie de brievenbus heeft opgeblazen is nog niet duidelijk. Een getuige heeft gezien dat een verdachte is weggevlucht op een scooter. Verder weet de politie niet wie verantwoordelijk is.