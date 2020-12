Gewelddadige overval op gezin: celstraffen tot 13 jaar en tbs

Een van de daders werd vastgelegd op camera (foto: Opsporing Verzocht). vergroot

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdag twee mannen van 27 en 24 veroordeeld tot gevangenisstraffen van 13 en 7 jaar en 1 maand. De jongste krijgt ook tbs met dwangverpleging. Ze hebben in 2017 een gezin in Ulvenhout bruut overvallen in hun huis. De vader van het gezin liep daarbij ernstig hersenletsel op door klappen met een honkbalknuppel. De rechtbank gaf beide mannen eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

In de nacht van 17 op 18 juni 2017 overvielen de twee mannen de woonboerderij van het gezin in Ulvenhout. De ouders werden overmeesterd en de vader werd door de 27-jarige man op zijn hoofd geslagen met een honkbalknuppel. De man liep meerdere breuken in zijn schedel en bloedingen in het hoofd op. Zijn reuk en smaak zijn weg en er is blijvend hersenletsel en geen gevoel in een been.

De moeder werd, net als een van de zoons die boven lag te slapen en een zoon die even later thuiskwam, vastgebonden met tiewraps. De andere twee kinderen en een neef kwamen thuis toen de mannen nog in het huis waren. De dochter (13) verstopte zich, maar de zoon en de neef raakten in gevecht met de mannen. Ook zij werden daarbij geslagen met de honkbalknuppel.

Ervandoor met de kluis

De moeder werd gedwongen de code van de kluis te vertellen. De overvallers gingen er uiteindelijk met de inhoud van de kluis vandoor. Daarin zaten gouden munten, spaarpotten en een bankpasje met een pincode, waarmee de mannen nog probeerden te pinnen.

De mannen werden pas enkele maanden na de overval aangehouden.

De 27-jarige man kreeg geen tbs, maar met dertien jaar een hogere celstraf dan geëist. De 24-jarige man kreeg naast een celstraf van zeven jaar en een maand wel tbs met dwangverpleging. De man en zijn advocaat hadden op zitting zelf al aangegeven de noodzaak van tbs met dwangverpleging in te zien.

Forse schadevergoeding

De ouders, kinderen en neef van het gezin hadden allemaal een eis tot schadevergoeding ingediend. De vorderingen bedroegen in totaal ruim 2,7 miljoen euro. Het Hof wees maar 111.000 euro toe.

De eis bedroeg vele miljoenen omdat de ouders veel inkomen zijn misgelopen. De vader kan zijn eigen bedrijf niet meer leiden en zijn vrouw had in datzelfde bedrijf ook een functie en heeft ook veel inkomsten gemist.

Het hof vond de claim van de ouders te weinig onderbouwd. De vorderingen kunnen wel opnieuw worden voorgelegd aan de burgerlijk rechter.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.