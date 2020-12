Henk Vos trapt beveiliger van crossfestival een gebroken neus: oud-voetballer krijgt taakstraf

Oud-voetballer Henk Vos (52) uit Fijnaart heeft een taakstraf van 150 uur opgelegd gekregen. De voormalig speler van onder meer RBC Roosendaal, FC Den Bosch en Feyenoord maakte zich in juni 2016 schuldig aan zware mishandeling van een beveiliger op een crossfestival, oordeelde de rechtbank in Den Haag dinsdag. Ook moet hij een schadevergoeding van bijna 3600 euro betalen aan het slachtoffer.

Zelf ontkende Vos eerder dat hij de man een gebroken neus trapte op het Westlandse Crossfestival in Honselersdijk (Zuid-Holland). De rechtbank oordeelt nu echter dat daar genoeg bewijs voor is. Zo moest de beveiliger na de mishandeling twee keer aan zijn neus worden geopereerd. Ook zat er bloed van de gewond geraakte beveiliger op een schoen die Vos droeg.

De straf is flink lager dan de zes maanden cel en 17.000 euro schadevergoeding die tegen Vos waren geëist. De rechtbank heeft onder andere laten meewegen dat de oud-voetballer ook zelf mishandeld werd op het festival en dat onterecht in de media gemeld werd dat zijn zoon ook betrokken was.