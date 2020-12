Drie reizigers vertellen waarom ze tijdens de lockdown toch gaan vliegen: 'Ik ga emigreren'

Jasmijn uit Uden emigreert naar Italië. vergroot

Nederland zit in een harde lockdown. Reizen wordt al langer afgeraden en dat zie je duidelijk terug op Eindhoven Airport. Het aantal vluchten is daar drastisch teruggelopen. Vakantiereizigers kom je niet meer tegen. Dit zijn de passagiers die ‘noodzakelijk moeten reizen’. Maar wie zijn die reizigers die nu nog het vliegtuig pakken? Verslaggever Rogier van Son sprak met enkele passagiers van vlucht W6 5532 naar Milaan.

Voor Jasmijn Kanters (20) uit Uden is het een enkele reis naar Italië. Ze emigreert en komt voorlopig dus niet terug. “Emigreren in coronatijd ja! Mijn vriend is een Italiaan. Het stond al een tijdje op de planning, maar door corona is er van alles tussen gekomen. Vandaag is dan eindelijk de dag dat ik mag vertrekken om te verhuizen. Ik heb een baan gevonden waarbij ik vanuit huis kan werken. Ik heb met Nederlandse bedrijven te maken dus ik kan gewoon in mijn moedertaal blijven werken.”

Verschillende eetgelegenheden op Eindhoven Airport zijn gesloten. We spreken de reizigers in de terminal, de vertrek- en aankomsthal. Tot en met woensdag mag iedereen hier nog gewoon komen, met mondkapje op. Daarna kunnen alleen de passagiers en het personeel naar binnen.

La Place op Eindhoven Airport is gesloten. vergroot

Expat Cecilia wacht ook op de vlucht naar Milaan. In het Engels vertelt ze: “Ik ga naar mijn familie in Italië. Daar ga ik de kerst doorbrengen. En dan voor oud en nieuw weer terug naar Nederland want ik heb hier ook mijn leven.”

Cecilia bezoekt familie in Italië. vergroot

Martijn van Leeuwen (22) deed meerdere keren mee met het wereldkampioenschap karten en het Europees kampioenschap. “Een oud-teamgenootje heeft mij uitgenodigd om weer te komen trainen. Vandaar dat ik drie dagen naar Italië ga. Van kleins af aan doe ik aan karting.”

“Ik heb elf jaar internationaal gereden. Ook de nodige prijzen gewonnen. Eerder moest ik met mijn studie stoppen omdat ik zoveel in het buitenland was. Uiteindelijk moest ik keuzes maken en aan mijn toekomst werken. Daarom ben ik vorig jaar gestopt, na het wereldkampioenschap, zodat ik kan focussen op de studie Commerciële Business in Eindhoven.”

Martijn vliegt omdat hij gaat karten. vergroot

“Na elf jaar tijd blijft het toch triggeren. Nu ga ik kijken of het te combineren valt met school. Dit is de eerste stap. Ik heb bijna een jaar niet gereden en dus zien we het wel. Vrijdagochtend kom ik terug en dan krijg ik een coronatest. Daarna heb ik vakantie dus er is niets aan de hand.”

