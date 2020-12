Ongeschoren potloodventer in Heeze-Leende

(Archieffoto) vergroot

De politie in Heeze-Leende is op zoek naar een ongeschoren potloodventer. Dat meldt de politie via Burgernet. De man van ongeveer dertig jaar is rond halfvijf gezien op de Oude Baan in het bosgebied tussen Valkenswaard, Heeze en Leende.

Volgens de politie is de man blank of licht getint. Hij heeft een normaal postuur, draagt een spijkerbroek en een vest. Verder heeft hij een bruine hond bij zich.

