Explosies in zorginstelling in Schijndel bij aanhouding verwarde man

Meerdere explosies bij zorginstelling in Schijndel, verwarde man is aangehouden (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

De politie is met een speciaal interventieteam een zorginstelling voor begeleid wonen in Schijndel binnengevallen, omdat er een man die 'ernstig verward gedrag' vertoonde in het huis was. Deze man is inmiddels aangehouden en met een politiebus naar het bureau gebracht. Voor de aanhouding waren er meerdere explosies te horen in en om het huis. Volgens de politie waren dat flitsgranaten om de man af te leiden.

Paul Ruiter Geschreven door

De hulpdiensten waren sinds vijf uur aanwezig aan de Boschweg waar een locatie van Smart-Coach is gevestigd. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant waren er zeker dertien politiewagens uitgerukt. Ook de brandweer en de ambulancediensten waren ter plaatse. "Er is iemand in de woning met ernstig verward gedrag", stelde de politie eerder op de avond. "Die gaan wij proberen op een zo veilig mogelijke manier naar buiten te halen."

Op de beelden zijn de explosies van de flitsgranaten te zien en te horen:

Wachten op privacy instellingen...

Behalve het interventieteam van de politie is ook de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer naar binnen gegaan om de verwarde man tot bedaren brengen.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Een aantal bewoners is naar buiten gehaald. Zij zijn opgevangen bij de overburen. De locatie is in gebruik door de organisatie Smar-Coach. Het is een beschermde woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.