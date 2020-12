Meerdere explosies bij zorginstelling in Schijndel, verwarde man houdt zich binnen op

Foto: Sander van Gils - SQ Vision Mediaprodukties vergroot

De politie is met een speciaal interventieteam een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Schijndel binnengevallen, omdat er een man die 'ernstig verward gedrag' vertoont binnen is. Een verslaggever ter plaatse meldt dat er meerdere explosies te horen waren aan de achterkant van het pand aan de Boschweg. Inmiddels zou de man zijn aangehouden.

Paul Ruiter Geschreven door

"Er is iemand in de woning daar met ernstig verward gedrag", stelde de politie. "Die gaan wij proberen op een zo veilig mogelijke manier naar buiten te halen."

Wachten op privacy instellingen...

De politie is met zeker dertien wagens uitgerukt. Ook de brandweer en de ambulancediensten zijn ter plaatse. De hulpdiensten zijn sinds ongeveer 17.00 uur aanwezig in de straat. Behalve het interventieteam is ook de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer naar binnen gegaan.

Een aantal bewoners is naar buiten gehaald. Zij worden opgevangen bij de overburen. Op de website van de organisatie, Philadelphia, staat dat er zes mensen wonen in de locatie aan de Boschweg.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.