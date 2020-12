Hond Jack na drie jaar herenigd met zijn baasjes: 'Hij wil de hele dag kroelen'

Hartverwarmende taferelen, afgelopen weekend bij dierenopvang De Doornakker in Eindhoven. Daar werd hond Jack na maar liefst drie jaar herenigd met zijn baasjes. "Hij wil de hele dag kroelen."

De hond was gechipt, maar die chip was niet geregistreerd. En dus werd Jack, inmiddels omgedoopt tot Buck, op de site gezet in de hoop dat zijn baasje zich zou melden. Toen dat niet gebeurde, ging de opvang op zoek naar een nieuwe eigenaar.

Helemaal verliefd

Maar in de plaats van recht in de armen van bazin Yvonne Goodett of haar zoon, dook Jack bij de hereniging meteen de kerstboom met lekkernijen in. “Er waren iets te veel prikkels voor hem”, lacht Yvonne. “Jack heeft alle commando’s die we hem geleerd hadden, onthouden. Hij is helemaal verliefd en wil de hele dag kroelen. Vooral met mijn zoon. Die houdt ‘ie echt de héle dag in de gaten.”