Dakar Rally van start: op deze Brabantse deelnemers moeten we letten volgens Gerard de Rooy

Trucker Gerard de Rooy uit Son laat de Dakar Rally in Saoedi-Arabië vanwege de coronacrisis schieten. En hij is niet de enige, want er verschijnen op zaterdag 2 januari ongekend weinig Brabantse deelnemers aan de start. Maar degenen die wel meedoen, volgt De Rooy vanuit huis voor Omroep Brabant op de voet.

Hoewel er een inreisverbod geldt voor Saoedi-Arabië gaat de 43e Dakar Rally gewoon door. Op 2 januari begint het spektakel in Jeddah met een proloog gevolgd door de eerste etappe de dag erna. Als oud-winnaar en veteraan van de Dakar Rally heeft Gerard de Rooy goed zicht op de komende race. Er ontgaat hem weinig en hij weet precies waar het bij de komende editie van de zwaarste rally ter wereld om gaat draaien.

"Het wordt vooral de rally van het navigeren", zo voorspelt De Rooy. "Dat wordt heel belangrijk omdat de teams de roadbooks nu pas echt elke ochtend digitaal in handen krijgen. Er was voorheen altijd vooraf al een levendige handel in deze roadbooks, waar alle details in staan. De topteams, die ervoor betaalden, hadden vaak veel voordeel omdat ze dus de route al uitvoerig hadden bestudeerd. Dat kan nu niet meer en het is dus eerlijker. We gaan nu zien wie hier het beste mee omgaat."

Een ding is niet moeilijk te voorspellen voor Gerard de Rooy, want geen enkele Brabantse deelnemer zal deze editie van de 43e Dakar Rally in zijn klasse winnen. Grote successen blijven uit, maar het kan voor Brabant toch een leuk evenement worden. De Rooy denkt namelijk wel dat een paar deelnemers kunnen verrassen.

Bijvoorbeeld bij de buggy's. Daar springt veteraan Kees Koolen uit Bergeijk met zijn navigator Jurgen van den Goorbergh uit Breda in het oog.

"Kees heeft dit jaar veel rally's gereden, dus de ervaring is er", zo zegt De Rooy. "Het klikt met Jurgen en dat is heel belangrijk in de buggy. Er is deze keer weer veel competitie, maar ik denk dat ze voor een verrassing kunnen zorgen. Buggy's zijn niet zo betrouwbaar, dus hij zal een goede balans moeten vinden. Ik denk dat hij vijfde kan eindigen in zijn klasse."

Bij de buggy's rijdt ook Gert-Jan van der Valk mee, een geboren Brabander die al lang woont in het Gelderse Tiel. Hij debuteert met navigator Branco de Lange in de zwaarste rally ter wereld. "Ik denk dat zij vooral proberen een leuke wedstrijd te rijden", zegt De Rooy over dit team.

Dan valt er nog een Brabander te bewonderen. Wouter Rosegaar uit Zeeland stapt als navigator in bij de Noord-Ier Kris Meeke. "Lastig om iets van te zeggen", vindt De Rooy. "Maar de rijder lijkt mij vrij onervaren."

Door het ontbreken van Team de Rooy uit Son en het Fried van de Laar Racing Team uit Best is er slechts één Brabantse deelnemer in de categorie vrachtwagens. Na een jaar van afwezigheid is Maurik van den Heuvel uit Boekel terug met een zelfgebouwde truck.

"Maurik heeft een leuke truck gebouwd", zegt Gerard de Rooy over Team Dakarspeed. "Als die weinig last krijgt van kinderziektes kan het team het goed doen. Probleem is dat ze onderweg geen support hebben en daarom wat behoudender moeten rijden. Vanwege de hevige concurrentie van KAMAZ en MAZ is een dagoverwinning en een notering in de top vijf te optimistisch. Ik denk een zevende of achtste plek als alles mee zit."

Bij de auto's vinden we natuurlijk Erik van Loon aan de start. De in Reusel geboren coureur hoopt elke keer weer in de top tien te rijden, maar redt dat vaak niet door technische problemen of andere pech.

"Op zich moet dat ook wel mogelijk zijn", denkt Gerard de Rooij. "Alleen heb ik bij de auto's nog nooit zo'n sterk deelnemersveld gezien als deze keer. Maar Erik kan profiteren van de nieuwe regels rondom het navigeren. Daar liggen kansen voor hem."

Bij de motoren hoopt Gerard de Rooy ook op een verrassing. Daarbij zet hij zijn geld op Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel, die vorig jaar januari als vijfentwintigste eindigde. "Paul kan dit evenaren en zelfs verbeteren", zo denkt hij. "Hij heeft inmiddels meer ervaring en snelheid en kan wellicht top vijftien rijden. Dat zou dan wel een stunt zijn."

Dan is er nog Olaf Harmsen. Hij debuteerde afgelopen keer in Saoedi-Arabië, maar de Bosschenaar viel uit na een crash. Het weerhoudt hem er niet van om opnieuw een poging te wagen. "Sportief hoeven we niets van hem te verwachten en ik denk dat hij in de middenmoot mee gaat rijden. Hij moet zijn kop erbij houden en zorgen dat hij op zijn motor blijft zitten. De rally uitrijden en genieten, zou ik zeggen", aldus Gerard de Rooy.

