Dichte mist in het zuidoosten van Brabant, KNMI geeft code geel af

Het zuidoosten van het land heeft last van dichte mist. Het KNMI heeft voor de provincies Brabant, Limburg en Gelderland code geel afgegeven.

Volgens het KNMI is het zicht op plekken minder dan 200 meter en kan in de loop van de avond en nacht ook in andere delen van het land mist ontstaan. Het weerinstituut waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden. De waarschuwing geldt tot zeker woensdag 09.00 uur.

Volgens Weeronline was het zicht dinsdagavond in Ell (Limburg) om 20.50 uur zo'n 115 meter. In Eindhoven was het zicht een uur later 127 meter en in Volkel op dezelfde tijd 168 meter.