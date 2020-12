Provinciale weg dicht: brand bij meubelbedrijf in Oss

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

De provinciale weg N329 is woensdagochtend in beide richtingen gesloten vanwege een brand bij de Osse meubelfabrikant Meubitrend aan de Grevelingermeer. De brand brak uit in het ketelhuis van de meubelmakerij.

Ron Vorstermans Geschreven door

De weg moet dicht omdat de brandweer water oppompt uit het nabijgelegen kanaal. De waterslang ligt op het wegdek.

De brand is opgeschaald naar een ‘grote brand’, al is het vuur inmiddels gaan liggen. Volgens de brandweer is het nog onduidelijk hoe de brand is uitgebroken en wanneer de brand onder controle is.

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.