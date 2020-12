Brand raasde in 2020 door de Deurnese Peel: 'Enorme schade maar natuur is veerkrachtig'

Wachten op privacy instellingen... De Deurnese Peel werd getroffen door een enorme brand. Volgende Vorige vergroot 1/2 Grootste natuurbrand ooit raasde in 2020 over de Deurnese Peel

Veel stond in 2020 in het teken van de coronacrisis. Maar er gebeurde meer. Eind april brak in de Deurnese Peel een van de grootste natuurbranden ooit uit. Ruim 700 hectare natuur werd door vuur verwoest. Lieke Verhoeven was op dat moment net een halfjaar boswachter in het getroffen gebied en kon enkel toekijken. "Ik voelde me heel machteloos."

In de video hierboven kijkt Lieke terug op de ongekend grote brand en laat ze zien hoe 'haar gebied' er nu aan toe is. Een uitgebreidere reportage over dit onderwerp ziet u Eerste Kerstdag in het Brabant Nieuws jaaroverzicht op Omroep Brabant TV.

Groot alarm wordt geslagen op 20 april van dit jaar, iets voor één uur in de middag. De Deurnese Peel staat in brand en niet zo'n beetje ook. Een grote club brandweermannen, blushelikopters en militairen, er wordt vanalles uit de kast gehaald. Maar het vuur laat zich niet eenvoudig bedwingen. Meer dan 2000 vrijwillige brandweerlieden worden uiteindelijk ingezet en dat komt niet vaak voor.

Brandweerwagens kunnen het drassige gebied niet goed bereiken en ook de wind is spelbreker. Het vuur blijft om zich heen grijpen. Bewoners van boerderijen in Liessel en huizen in Limburg moeten een dag na het uitbreken van de brand vluchten omdat de brand wel erg dichtbij komt.

Op diezelfde dag worden de helden die vechten tegen de brand in de Peel met tekeningen en lekkers verrast door kinderen uit de buurt.

Tijdens de eerste dagen van de enorme Peelbrand, zijn er momenten dat boswachter Lieke Verhoeven het vertrouwen in een goede afloop even kwijt is. "Ik had op een gegeven moment zoiets van: het lukt gewoon niet. Het blijft maar uitbreiden en op nieuwe plekken oppoppen."

Na drie dagen is het vuur dan toch onder controle. Nasmeulende stukken natuurgebied houden de brandweer daarna wel nog bijna twee maanden bezig.

"Je zag kort na de brand al dat de natuur bezig was zich te herpakken."

De schade is enorm, blijkt ook wel tijdens een wandeling met Lieke Verhoeven aan het eind van 2020. Ze wijst zwartgeblakerde bomen aan, waarvan het maar de vraag is of ze het gaan redden. Maar de natuur toont zich veerkrachtig. "Je zag heel kort na de brand al dat de natuur bezig was zich te herpakken. En dat er al weer zoveel leven was, vogels die terugkwamen."

Een oorzaak voor de brand bleek ondanks maandenlang onderzoek niet te vinden. Wel liggen er na verschillende onderzoeken aanbevelingen die moeten voorkomen dat nieuwe natuurbranden in de toekomst zo gigantisch kunnen worden. Zo moet de Peel natter worden en is meer specialistische kennis nodig bij de brandweer.

Omroep Brabant maakte een documentaire over de brand in de Deurnese Peel:

