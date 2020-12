Medewerkster van bakkerij doodsbang bij overval: 'Ik dacht dat ik mijn kinderen nooit meer zou zien'

Een 45-jarige medewerkster van een Tilburgse bakkerij stond doodsangsten uit toen op 9 maart van dit jaar een tiener met een groot mes de winkel binnenkwam. De vrouw deed in Opsporing Verzocht haar verhaal.

"Ik dacht dat ik mijn kinderen nooit meer zou zien", vertelt de 45-jarige vrouw. Ze is onherkenbaar in beeld en moet huilen wanneer ze terugdenkt aan die ochtend. "Ik heb op een moment gedacht dat ik nooit meer thuis zou komen."

Om kwart over elf was de medewerkster in het magazijn toen een jongen met capuchon op rustig de winkel binnenkwam. ''Het was een normale jongen om te zien, maar na één seconde was alles anders."