Een Cityhopper. Volgende Vorige vergroot 1/2 KLM-toestel krijgt problemen op weg naar Oslo en komt uit in Eindhoven

Een vliegtuig van de KLM is woensdagmorgen in de problemen gekomen en geland op Eindhoven Airport. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar Oslo en kreeg boven Friesland problemen. Daarop besloot de gezagvoerder uit te wijken naar Eindhoven.

Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport had het toestel technische problemen. Vanaf het vliegveld in Eindhoven worden de passagiers met een ander toestel alsnog naar Oslo gebracht.

Op Twitter melden mensen dat ze het toestel hebben zien vliegen. Volgens Harry Keereweer maakte het toestel een raar geluid:

