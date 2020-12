Agent Frans is hit op TikTok: 'Kinderen wijzen me op video's waar drugs of wapens te zien zijn'

Frans heeft is razend populair op TikTok (foto: Frans Luijten). vergroot

Politieagent Frans Luijten (42) is razend populair op de social media-app TikTok. Op TikTok plaatst hij filmpjes waarin hij vragen beantwoord van kinderen of laat hij zien wat hij allemaal doet bij de politie. Inmiddels heeft hij bijna 60.000 volgers. "Kinderen wijzen mij op verdachte filmpjes zodat de politie kan ingrijpen."

Frans werkt bij het politiebureau in Valkenswaard en hij is social media-coördinator in de regio Brabant-Oost. Ook is hij regelmatig als agent op straat te vinden en is hij commandant bij de Mobiele Eenheid (ME). Toen hij zag dat TikTok steeds populairder werd, besloot haar daar iets mee te doen.

TikTok is een platform waar mensen losse, korte muziekvideo’s kunnen plaatsen. Het platform is de laatste jaren erg populair geworden, met name onder jongeren.

‘’Ik heb eerst veel afgekeken bij andere collega’s’’, vertelde Frans. ‘’Ook bij de politie in Verenigde Staten. Ik zag dat zij vooral dansfilmpjes plaatsten, maar dat was niks voor mij. Ik wilde het anders doen.’’

"Sommige kinderen willen weten of ik wel eens iemand heb doodgeschoten."

Frans plaatst video’s waarin hij mensen een kijkje geeft bij de politie. Ook geeft hij uitleg over bepaalde zaken. "Eerst kreeg ik veel negatieve reacties. Ik schrok hoe kinderen met elkaar omgaan. Ze zeggen echt gemene dingen, maar ik begon er op te reageren. Kinderen merken dan dat er een echt mens achter het account zit. Dan binden ze wel een beetje in.’’

Inmiddels heeft Frans bijna 60.000 volgers en krijgt hij honderden reacties per video. ‘’Het beantwoorden van die vragen kost veel tijd’’, vertelt hij. ''Die reacties zijn vaak heel uiteenlopend. Sommige kinderen willen graag weten of ik wel eens iemand heb doodgeschoten. Andere vertellen weer dat ze thuis misbruikt worden."

"Ik kwam een filmpje tegen van een jongen van 10 met een masker en twee gigantische messen."

Frans leest al die reacties omdat er soms belangrijke dingen tussen zitten. "Nu ik eenmaal het vertrouwen van de kinderen heb, sturen ze mij verdachte video’s. Video's waar drugs of wapens te zien zijn. Ik neem dat erg serieus."

Soms gebruikt Frans TikTok ook om ouders te waarschuwen. "Laatst zag ik een filmpje waar een jongen van 10 een masker op had. En hij had twee gigantische messen vast. Ik heb uitgezocht wie de jongen was en zijn ouders gebeld. Die schrokken enorm, maar je maakt ze zo we bewust van de gevaren van sociale media."

Frans is blij dat hij op dit soort gevallen stuit. "We kunnen zo een hele nieuwe doelgroep aanspreken en de echte wereld wat dicht laten komen bij de virtuele wereld.''

